https://ria.ru/20241007/rossija-1976720370.html
В России завели дела против 14 иностранных журналистов
В России завели дела против 14 иностранных журналистов - РИА Новости, 07.10.2024
В России завели дела против 14 иностранных журналистов
С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:15
2024-10-07T11:15
2024-10-07T11:15
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении четырнадцати иностранных журналистов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241007/zhurnalisty-1976718905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская область
В России завели дела против 14 иностранных журналистов
ФСБ с августа завела дела против 14 иностранных журналистов, пересекших границу