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В России завели дела против 14 иностранных журналистов - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/rossija-1976720370.html
В России завели дела против 14 иностранных журналистов
В России завели дела против 14 иностранных журналистов - РИА Новости, 07.10.2024
В России завели дела против 14 иностранных журналистов
С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:15
2024-10-07T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении четырнадцати иностранных журналистов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская область
В России завели дела против 14 иностранных журналистов

ФСБ с августа завела дела против 14 иностранных журналистов, пересекших границу

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении четырнадцати иностранных журналистов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская область
 
 
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