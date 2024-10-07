https://ria.ru/20241007/rossija-1976720370.html

В России завели дела против 14 иностранных журналистов

В России завели дела против 14 иностранных журналистов - РИА Новости, 07.10.2024

В России завели дела против 14 иностранных журналистов

С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:15

2024-10-07T11:15

2024-10-07T11:15

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении четырнадцати иностранных журналистов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241007/zhurnalisty-1976718905.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область