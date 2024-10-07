https://ria.ru/20241007/rossija-1976668222.html

Первое в России судно на водородном топливе выйдет на испытания

Первое в России судно на водородном топливе выйдет на испытания - РИА Новости, 07.10.2024

Первое в России судно на водородном топливе выйдет на испытания

Первое в России судно на водородном топливе "Экобалт" выйдет на испытания в октябре 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Крыловского... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:09

2024-10-07T03:09

2024-10-07T09:19

технологии

россия

олег савченко

ренат мистахов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первое в России судно на водородном топливе "Экобалт" выйдет на испытания в октябре 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Это наша совместная работа с "Ак Барсом". Прогулочный катер с названием "Экобалт" на 12 человек с электрохимическим генератором. Это будет первое в РФ судно с первым отечественным электрохимическим генератором на водородном топливе. Полностью импортозамещенное", - сказал Савченко. По его словам, КГНЦ разрабатывал этот проект вместе с партнерами, в частности, с петербургским Политехом, а "Ак Барс" построил его на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького по проекту ЦКБ "Балтсудопроект" (проектное бюро Крыловского научного центра). "На испытания выйдем в октябре этого года. Хотим его показать потенциальным заказчикам", – сказал Савченко. Ранее генеральный директор судостроительного холдинга "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщил журналистам, что основное назначение опытного образца – стать платформой для создания и обкатки технологии, а также для разработки универсального функционального модуля энергетической установки на топливных элементах. Одним из главных преимуществ энергоустановок на топливных элементах, по сравнению с традиционными дизельными двигателями, будут являться значительно меньшие показатели уровня шума и вибрации, эффективное использование топлива и высокий КПД. Для этого и будут проведены испытания и последующая эксплуатация судна, отметил Мистахов.

https://ria.ru/20240708/pokrytie-1958119537.html

https://ria.ru/20240701/korabli-1956569757.html

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технологии, россия, олег савченко, ренат мистахов