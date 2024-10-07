Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть рис - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 07.10.2024 (обновлено: 11:26 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ris-1976668588.html
Врач рассказала, кому нельзя есть рис
Врач рассказала, кому нельзя есть рис - РИА Новости, 07.10.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть рис
Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:21
2024-10-07T11:26
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975465267_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ddde761d1d5b3b70b8ba1e0b17d13c25.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный", — сказала Ильяшенко. Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка.
https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975465267_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1cbb6a3ca27adf55b17544602b9119be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть рис

Гастроэнтеролог Ильяшенко: рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами

© iStock.com / narong niamfoiСваренный рис
Сваренный рис - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© iStock.com / narong niamfoi
Сваренный рис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный", — сказала Ильяшенко.
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть яйца
23 сентября, 03:35
Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка.
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала