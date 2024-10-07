https://ria.ru/20241007/ris-1976668588.html

Врач рассказала, кому нельзя есть рис

Врач рассказала, кому нельзя есть рис - РИА Новости, 07.10.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть рис

Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:21

2024-10-07T03:21

2024-10-07T11:26

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный", — сказала Ильяшенко. Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка.

https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html

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