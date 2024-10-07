https://ria.ru/20241007/ris-1976668588.html
Врач рассказала, кому нельзя есть рис
Врач рассказала, кому нельзя есть рис - РИА Новости, 07.10.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть рис
Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:21
2024-10-07T03:21
2024-10-07T11:26
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный", — сказала Ильяшенко. Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка.
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общество, здоровье - общество
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Врач рассказала, кому нельзя есть рис
Гастроэнтеролог Ильяшенко: рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный", — сказала Ильяшенко.
Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка.