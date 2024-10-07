https://ria.ru/20241007/reshetnikov-1976712812.html

Максим Решетников оценил результаты работы портовой ОЭЗ "Ульяновск"

Максим Решетников оценил результаты работы портовой ОЭЗ "Ульяновск" - РИА Новости, 07.10.2024

Максим Решетников оценил результаты работы портовой ОЭЗ "Ульяновск"

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область министр экономического развития Максим Решетников обсудил с губернатором региона Алексеем Русских результаты работы РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:54

2024-10-07T10:54

2024-10-07T10:54

ульяновская область

максим решетников

алексей русских

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В ходе рабочего визита в Ульяновскую область министр экономического развития Максим Решетников обсудил с губернатором региона Алексеем Русских результаты работы портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) "Ульяновск", сообщает пресс-служба Минэка. Ее площадь занимают 57 резидентов: предприятия легкой и химической промышленности, оптовой торговли и хранения. Расположение ПОЭЗ, примыкающей к международному аэропорту Ульяновск-Восточный, позволяет реализовывать проекты по производству, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, говорится сообщении. "Ульяновская область стабильно показывает опережающие темпы роста по ключевым показателям. Быстрее, чем в среднем по России, растут производство обрабатывающей промышленности, инвестиции, заработная плата. В центре внимания наращивание экспортного потенциала. У региона есть преимущество —портовая ОЭЗ, одна из старейших и наиболее эффективных в стране. Выгодное расположение позволяет ориентироваться на международную логистику и внешнюю торговлю с Китаем, Ираном, странами СНГ и ближнего зарубежья", — цитируют в министерстве слова Решетников. Только за первое полугодие 2024 года статус резидента ПОЭЗ "Ульяновск" получили 10 новых компаний. Они будут производить обувь, изделия из бумаги, композитных материалов, комплектующие для самолетов, нефтесервисное оборудование, металлообрабатывающие станки. Совокупный объем инвестиций резидентов превышает 22 миллиарда рублей. В том числе благодаря этому по итогам первого полугодия регион занимает первое место в ПФО по индексу физического объема инвестиций в основной капитал. "Площадка ПОЭЗ продолжает развиваться. В планах — запуск нового предприятия по техобслуживанию и ремонту самолетов, а также реализация проекта по организации авиационной логистики в аэропорту Ульяновск-Восточный. Для новых резидентов инвестиционная площадка имеет готовые производственные корпуса в аренду площадью свыше 50 тысяч квадратных метров, в том числе завершается строительство ещё двух производственных корпусов на 19 тысяч квадратных метров. Здесь среди инструментов поддержки используем механизм ИБК", — приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских. В министерстве напомним, что с привлечением ИБК в Ульяновской области осуществляется также строительство поликлиники в новом микрорайоне Засвияжья Ульяновска. Общий объем привлеченных средств по всем объектам превышает 3,3 миллиарда рублей. В этот день обсуждалась возможность использования механизма ИБК и при создании новой преференциальной зоны на территории одного из районов области. С такой идеей в целях развития опорных населённых пунктов выступило руководство региона. В качестве источников финансирования рассматриваются, в частности, новые лимиты ИБК и списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. ПОЭЗ "Ульяновск" выступает логистическим оператором по доставке грузов для промышленных предприятий из Китая. Только с января 2024 года прибыли 44 групповые отправки, в составе которых85 контейнеров с оборудованием, сырьем и комплектующими. Кроме близости аэропорта, к преимуществам расположения ПОЭЗ относится то, что по ее границам проходят железная дорога, федеральная автотрасса, есть причальная стенка. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Министр посетил ряд предприятий ПОЭЗ. В частности, компанию "Промтех-Ульяновск", которая изготавливает авиационные бортовые кабельные сети и трубопроводные системы летательных аппаратов. Компания участвует в программе импортозамещения, является соисполнителем в рамках гособоронзаказа и госконтрактов с ведущими предприятиями России. "Промтех-Ульяновск" приступает к созданию центра испытаний аварийно-спасательного оборудования для воздушных судов и вертолетов. Планируется производство авиационных кресел для самолетов семейства МС-21, Ту-214, SSJ New и других. Также в рамках визита Максим Решетников ознакомился с деятельностью крупнейшего в России предприятия по выпуску авиационной техники, посетил единственное в стране предприятие по выпуску силовых композитных конструкций методом вакуумной инфузии и компанию по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов.

https://ria.ru/20241003/integratsiya-1976091629.html

https://ria.ru/20240927/natsproekt-1975002598.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим решетников, алексей русских, россия, китай