https://ria.ru/20241007/raketchiki-1976673683.html

Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении

Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении - РИА Новости, 07.10.2024

Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении

Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:37

2024-10-07T05:37

2024-10-07T12:57

безопасность

россия

новосибирск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении, сообщило Минобороны РФ. "В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства", - говорится в сообщении. Расчеты "Ярсов" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Военнослужащие также отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в оборонном ведомстве.

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безопасность, россия, новосибирск, министерство обороны рф (минобороны рф)