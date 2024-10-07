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Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении
Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении - РИА Новости, 07.10.2024
Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении
Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:37
2024-10-07T05:37
2024-10-07T12:57
безопасность
россия
новосибирск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении, сообщило Минобороны РФ. "В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства", - говорится в сообщении. Расчеты "Ярсов" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Военнослужащие также отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240928/kartapolov-1975201635.html
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безопасность, россия, новосибирск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Новосибирск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении
Минобороны: пусковые установки ПГРК "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирске
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении, сообщило Минобороны РФ.
"В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства", - говорится в сообщении.
Расчеты "Ярсов" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Военнослужащие также отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.
Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в оборонном ведомстве.