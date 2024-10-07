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Фицо рассказал, что случилось бы после удара ракетой по Брюсселю
Фицо рассказал, что случилось бы после удара ракетой по Брюсселю - РИА Новости, 07.10.2024
Фицо рассказал, что случилось бы после удара ракетой по Брюсселю
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу, его слова приводит портал Hlavny Dennik. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:41
2024-10-07T20:41
2024-10-07T20:43
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу, его слова приводит портал Hlavny Dennik."Некоторые члены ЕП с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. <...> Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", — сказал политик.Он добавил, что в Европе вместо попыток прекратить вооруженный конфликт слышны призывы к его продолжению.Ранее Фицо уже критиковал разрешение наносить удары по территории России западным оружием, которое некоторые страны дали Киеву. По мнению премьера, такая политика говорит об их желании обострить конфликт, но Словакия не будет втягиваться в подобные военные авантюры.
https://ria.ru/20241007/slovakiya-1976778070.html
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словакия, в мире, брюссель, роберт фицо, европарламент
Словакия, В мире, Брюссель, Роберт Фицо, Европарламент
Фицо рассказал, что случилось бы после удара ракетой по Брюсселю
Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов Европарламента