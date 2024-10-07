https://ria.ru/20241007/pvo-1976678122.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ над пятью регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ над пятью регионами - РИА Новости, 07.10.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ над пятью регионами
Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:31
2024-10-07T07:31
2024-10-07T07:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей", — говорится в сводке министерства.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Воронежская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ над пятью регионами
Минобороны: силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Крымом и Черноземьем