Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента - РИА Новости, 07.10.2024
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента
Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:46
2024-10-07T16:46
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
life
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972531216_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_c2c273dd5b6628bd3fb8708a39a1fd5b.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Самые лучшие человеческие пожелания", - сказал Песков изданию Life, говоря о содержании открытки. Ранее Песков во время общения с прессой от лица всех работников администрации президента поздравил Путина с днем рождения. Российскому президенту 7 октября исполнилось 72 года.
https://ria.ru/20241007/pashinyan-1976738758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972531216_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_fda303131c3b67cfbdb1ef8266bc8e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, life
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Life
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента

Песков о поздравлении Путину: в открытке оставили самые лучшие пожелания

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Самые лучшие человеческие пожелания", - сказал Песков изданию Life, говоря о содержании открытки.
Ранее Песков во время общения с прессой от лица всех работников администрации президента поздравил Путина с днем рождения.
Российскому президенту 7 октября исполнилось 72 года.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 12:10
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинLife
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала