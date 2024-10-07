https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html

Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента

Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента - РИА Новости, 07.10.2024

Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента

Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:46

2024-10-07T16:46

2024-10-07T16:46

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

life

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Самые лучшие человеческие пожелания", - сказал Песков изданию Life, говоря о содержании открытки. Ранее Песков во время общения с прессой от лица всех работников администрации президента поздравил Путина с днем рождения. Российскому президенту 7 октября исполнилось 72 года.

https://ria.ru/20241007/pashinyan-1976738758.html

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, life