https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента - РИА Новости, 07.10.2024
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента
Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:46
2024-10-07T16:46
2024-10-07T16:46
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
life
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972531216_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_c2c273dd5b6628bd3fb8708a39a1fd5b.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой и оставили в ней самые лучшие человеческие пожелания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Самые лучшие человеческие пожелания", - сказал Песков изданию Life, говоря о содержании открытки. Ранее Песков во время общения с прессой от лица всех работников администрации президента поздравил Путина с днем рождения. Российскому президенту 7 октября исполнилось 72 года.
https://ria.ru/20241007/pashinyan-1976738758.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972531216_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_fda303131c3b67cfbdb1ef8266bc8e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, life
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Life
Песков рассказал о поздравлении Путину от администрации президента
Песков о поздравлении Путину: в открытке оставили самые лучшие пожелания