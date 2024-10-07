https://ria.ru/20241007/putin-1976774491.html

Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром"

Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром" - РИА Новости, 07.10.2024

Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека",... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:19

2024-10-07T14:19

2024-10-07T14:19

россия

геленджик

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека". Считаю проведение вашего форума, собравшего в Геленджике представителей органов власти, руководителей крупных компаний, научных центров, важной и востребованной инициативой. Ведь вопросы, которые будут обсуждаться на его площадке, имеют, без преувеличения, важное общенациональное значение", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что повсеместное внедрение инновационных технологий в производство медицинских препаратов, пищевую индустрию и сельское хозяйство способны обеспечить укрепление здоровья, повышение качества жизни и благополучие людей, улучшение экологической ситуации в стране. Президент России выразил убежденность в том, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать упрочению деловых, профессиональных контактов, запуску новых, перспективных проектов. В завершении президент пожелал участникам успехов, реализации намеченных планов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20241007/eksport-1976747281.html

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россия, геленджик, владимир путин