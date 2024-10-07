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Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром" - РИА Новости, 07.10.2024
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14:19 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/putin-1976774491.html
Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром"
Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром" - РИА Новости, 07.10.2024
Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека",... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:19
2024-10-07T14:19
россия
геленджик
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека". Считаю проведение вашего форума, собравшего в Геленджике представителей органов власти, руководителей крупных компаний, научных центров, важной и востребованной инициативой. Ведь вопросы, которые будут обсуждаться на его площадке, имеют, без преувеличения, важное общенациональное значение", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что повсеместное внедрение инновационных технологий в производство медицинских препаратов, пищевую индустрию и сельское хозяйство способны обеспечить укрепление здоровья, повышение качества жизни и благополучие людей, улучшение экологической ситуации в стране. Президент России выразил убежденность в том, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать упрочению деловых, профессиональных контактов, запуску новых, перспективных проектов. В завершении президент пожелал участникам успехов, реализации намеченных планов и всего самого доброго.
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россия, геленджик, владимир путин
Россия, Геленджик, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников международного форума "Биопром"

В России открылся форум "Биопром: промышленность и технологии для человека"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека". Считаю проведение вашего форума, собравшего в Геленджике представителей органов власти, руководителей крупных компаний, научных центров, важной и востребованной инициативой. Ведь вопросы, которые будут обсуждаться на его площадке, имеют, без преувеличения, важное общенациональное значение", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что повсеместное внедрение инновационных технологий в производство медицинских препаратов, пищевую индустрию и сельское хозяйство способны обеспечить укрепление здоровья, повышение качества жизни и благополучие людей, улучшение экологической ситуации в стране.
Президент России выразил убежденность в том, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать упрочению деловых, профессиональных контактов, запуску новых, перспективных проектов.
В завершении президент пожелал участникам успехов, реализации намеченных планов и всего самого доброго.
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