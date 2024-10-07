https://ria.ru/20241007/putin-1976738067.html

Песков прокомментировал поздравления Путина с днем рождения

Песков прокомментировал поздравления Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Песков прокомментировал поздравления Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, заявил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:07

2024-10-07T12:07

2024-10-07T12:07

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в понедельник отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 72 года. "Как и у любого человека, естественно, у него (Путина - ред.) есть своя семья и дети, и внуки, которые, конечно же, искренне поздравляют его с праздниками, конечно же, и с днем рождения. Но вы знаете, что сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о поздравлении семьи президента с днем рождения.

https://ria.ru/20241007/putin-1976664044.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков