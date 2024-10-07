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Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков - РИА Новости, 07.10.2024
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11:58 07.10.2024 (обновлено: 12:09 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/putin-1976736813.html
Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков
Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков - РИА Новости, 07.10.2024
Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:58
2024-10-07T12:09
политика
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
анатолий антонов
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который недавно вернулся из командировки. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Антонов завершает свою командировку в США. "Нет, такой встречи пока нет в графике главы государства", - сказал Песков на брифинге. Отвечая на вопрос о том, сможет ли Антонов доложить Путину о своих итогах работы в Вашингтоне, пресс-секретарь президента подчеркнул, что посол в США, как и послы в других странах, имеет возможность в ходе ежедневной работы докладывать главе государству о своих инициативах и предложений. "Это обычный рабочий процесс", - отметил Песков.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
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политика, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, анатолий антонов, владимир путин
Политика, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Анатолий Антонов, Владимир Путин
Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков

Песков: в графике Путина пока нет встречи с Антоновым

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который недавно вернулся из командировки.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Антонов завершает свою командировку в США.
"Нет, такой встречи пока нет в графике главы государства", - сказал Песков на брифинге.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Антонов доложить Путину о своих итогах работы в Вашингтоне, пресс-секретарь президента подчеркнул, что посол в США, как и послы в других странах, имеет возможность в ходе ежедневной работы докладывать главе государству о своих инициативах и предложений.
"Это обычный рабочий процесс", - отметил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
4 октября, 12:45
 
ПолитикаСШАВашингтон (штат)Дмитрий ПесковАнатолий АнтоновВладимир Путин
 
 
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