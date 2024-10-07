https://ria.ru/20241007/putin-1976736813.html

Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков

Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков - РИА Новости, 07.10.2024

Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:58

2024-10-07T11:58

2024-10-07T12:09

политика

сша

вашингтон (штат)

дмитрий песков

анатолий антонов

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который недавно вернулся из командировки. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Антонов завершает свою командировку в США. "Нет, такой встречи пока нет в графике главы государства", - сказал Песков на брифинге. Отвечая на вопрос о том, сможет ли Антонов доложить Путину о своих итогах работы в Вашингтоне, пресс-секретарь президента подчеркнул, что посол в США, как и послы в других странах, имеет возможность в ходе ежедневной работы докладывать главе государству о своих инициативах и предложений. "Это обычный рабочий процесс", - отметил Песков.

https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html

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политика, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, анатолий антонов, владимир путин