https://ria.ru/20241007/putin-1976736214.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 07.10.2024
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:56
2024-10-07T11:56
2024-10-07T11:57
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня идут определенные рабочие встречи у президента закрытого характера. Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241004/putin-1976345776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор