https://ria.ru/20241007/putin-1976736214.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 07.10.2024

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:56

2024-10-07T11:56

2024-10-07T11:57

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня идут определенные рабочие встречи у президента закрытого характера. Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241004/putin-1976345776.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин