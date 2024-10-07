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Путин проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил Песков - РИА Новости, 07.10.2024
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11:53 07.10.2024 (обновлено: 12:01 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/putin-1976735012.html
Путин проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил Песков
Путин проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил Песков - РИА Новости, 07.10.2024
Путин проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:53
2024-10-07T12:01
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вечером (в понедельник - ред.) у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут уже на тот момент в Москву для участия в завтрашнем СГГ (Совет глав государств) СНГ", - сказал Песков журналистам.Кроме того, Песков сообщил, что в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков даст специальный брифинг, где расскажет обо всех приоритетах и вопросах, которые намечаются для обсуждения на мероприятии, которое состоится во вторник.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, снг
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, СНГ
Путин проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил Песков

Песков: Путин проведет неформальное общение с главами стран СНГ в понедельник

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет неформальное общение с главами стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вечером (в понедельник - ред.) у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут уже на тот момент в Москву для участия в завтрашнем СГГ (Совет глав государств) СНГ", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, Песков сообщил, что в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков даст специальный брифинг, где расскажет обо всех приоритетах и вопросах, которые намечаются для обсуждения на мероприятии, которое состоится во вторник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана
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РоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинСНГ
 
 
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