https://ria.ru/20241007/putin-1976712365.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения, назвав плодами его ценностно-ориентированной... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:54

2024-10-07T10:54

2024-10-07T10:54

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения, назвав плодами его ценностно-ориентированной политики общественное согласие, рост гражданской ответственности и инициативы. "Отрадно свидетельствовать, что благодаря вашим усилиям и слаженной работе всех ветвей власти в стране осуществляется ценностно-ориентированная политика, плодами которой являются общественное согласие и солидарность, рост гражданской ответственности и инициативности, нацеленной сегодня на оказание помощи участникам специальной военной операции, с мужеством и героизмом отстаивающим свободу и независимость России", – говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Он отметил, что Путин "со тщанием" трудится на посту президента России, неустанно заботясь о всестороннем развитии страны и ее многовековом культурном наследии. "Убежден, что совместные усилия государственного руководства, Русской православной церкви и общественности будут и впредь способствовать социально-экономическому, духовному и культурному развитию нашей страны, поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия, утверждению в жизни современников непреходящих нравственных идеалов и традиционных семейных ценностей", – заключил он, пожелав президенту "крепкого здравия и долголетия, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении народу и отечеству".

https://ria.ru/20241007/gagauziya-1976687950.html

https://ria.ru/20241007/putin-1976707527.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь