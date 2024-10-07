https://ria.ru/20241007/putin-1976707527.html

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что его любовь к стране, честность и мужественность служат... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:35

2024-10-07T10:35

2024-10-07T10:35

общество

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что его любовь к стране, честность и мужественность служат примером для каждого. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года. "Поздравляю Владимира Владимировича Путина с днём рождения. Благодаря нашему президенту Россия - могучая держава. Страна и столица переживают период бурного расцвета. Реализуются масштабнейшие проекты, пишутся новые страницы истории. Любовь президента к стране и её жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр пожелал Путину крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо Отечества.

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общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин