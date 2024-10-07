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Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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10:15 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/putin-1976699824.html
Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения
Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения и заявила, что гордится работой в команде чуткого и заботливого... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:15
2024-10-07T10:15
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения и заявила, что гордится работой в команде чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны лидера. "Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения… Горжусь работой в команде такого лидера — чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны. Верю, что под Вашим руководством сделаем ещё больше для того, чтобы российские семьи чувствовали себя счастливыми", - написала Львова-Белова в своём Telegram-канале. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка также поблагодарила Путина за доверие и поддержку проектов института детского омбудсмена. Кроме того, она подчеркнула, что в России на беспрецедентном уровне находится масштаб программ и мер поддержки семей с детьми. "Желаю силы духа, крепкого здоровья, терпения и мудрости в решениях на благо страны", - написала Львова-Белова в поздравлении.
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения

Львова-Белова в поздравлении Путину: горжусь работой в команде такого лидера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения и заявила, что гордится работой в команде чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны лидера.
"Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения… Горжусь работой в команде такого лидера — чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны. Верю, что под Вашим руководством сделаем ещё больше для того, чтобы российские семьи чувствовали себя счастливыми", - написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка также поблагодарила Путина за доверие и поддержку проектов института детского омбудсмена. Кроме того, она подчеркнула, что в России на беспрецедентном уровне находится масштаб программ и мер поддержки семей с детьми.
"Желаю силы духа, крепкого здоровья, терпения и мудрости в решениях на благо страны", - написала Львова-Белова в поздравлении.
Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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ОбществоРоссияМария Львова-БеловаВладимир Путин
 
 
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