https://ria.ru/20241007/putin-1976699824.html

Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения

Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения и заявила, что гордится работой в команде чуткого и заботливого... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:15

2024-10-07T10:15

2024-10-07T10:15

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения и заявила, что гордится работой в команде чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны лидера. "Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения… Горжусь работой в команде такого лидера — чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны. Верю, что под Вашим руководством сделаем ещё больше для того, чтобы российские семьи чувствовали себя счастливыми", - написала Львова-Белова в своём Telegram-канале. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка также поблагодарила Путина за доверие и поддержку проектов института детского омбудсмена. Кроме того, она подчеркнула, что в России на беспрецедентном уровне находится масштаб программ и мер поддержки семей с детьми. "Желаю силы духа, крепкого здоровья, терпения и мудрости в решениях на благо страны", - написала Львова-Белова в поздравлении.

https://ria.ru/20241007/gagauziya-1976687950.html

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин