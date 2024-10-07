Львова-Белова поздравила Путина с днем рождения
Львова-Белова в поздравлении Путину: горжусь работой в команде такого лидера
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения и заявила, что гордится работой в команде чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны лидера.
"Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения… Горжусь работой в команде такого лидера — чуткого и заботливого по отношению к гражданам своей страны. Верю, что под Вашим руководством сделаем ещё больше для того, чтобы российские семьи чувствовали себя счастливыми", - написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка также поблагодарила Путина за доверие и поддержку проектов института детского омбудсмена. Кроме того, она подчеркнула, что в России на беспрецедентном уровне находится масштаб программ и мер поддержки семей с детьми.
"Желаю силы духа, крепкого здоровья, терпения и мудрости в решениях на благо страны", - написала Львова-Белова в поздравлении.
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