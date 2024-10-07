https://ria.ru/20241007/putin-1976686891.html

Шор поздравил Путина с днем рождения

Шор поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Шор поздравил Путина с днем рождения

Россия по-прежнему остается другом Молдавии, и в этом исключительная заслуга президента российского государства Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:18

2024-10-07T09:18

2024-10-07T09:18

россия

молдавия

гагаузия

владимир путин

илан шор

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Россия по-прежнему остается другом Молдавии, и в этом исключительная заслуга президента российского государства Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. Шор поздравил президента России с днем рождения, пожелав крепости духа, плодотворного труда на благо России, здоровья и сил. "Отрадно, что, несмотря на выпады со стороны молдавских властей и откровенную клевету он (Путин - ред.) сохранил уважение к нашей стране. Об этом свидетельствуют и его встреча с башканом (главой – ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул, и различные деловые и культурные контакты. Россия по-прежнему нам друг, и в этом его исключительная заслуга. А наши соотечественники, живущие в России, чувствуют себя социально защищенными", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что Путина связывают с Молдавией давние отношения - туда он приезжал на соревнования, еще будучи спортсменом; в республику он совершил не один визит в качестве президента. "Владимир Владимирович снова сделал российскую экономику, российскую промышленность передовой. Это может служить для нас образцом... Отдельное внимание стоит уделить сохранению исторической памяти. Подвиг народа в Великой Отечественной войне для России по-прежнему священный. А общая история с молдавским краем по-прежнему уважаема", - подчеркнул Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html

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молдавия

гагаузия

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россия, молдавия, гагаузия, владимир путин, илан шор, евгения гуцул, таможенный союз