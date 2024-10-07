Рейтинг@Mail.ru
Шор поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/putin-1976686891.html
Шор поздравил Путина с днем рождения
Шор поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Шор поздравил Путина с днем рождения
Россия по-прежнему остается другом Молдавии, и в этом исключительная заслуга президента российского государства Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:18
2024-10-07T09:18
россия
молдавия
гагаузия
владимир путин
илан шор
евгения гуцул
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068902_0:298:2932:1947_1920x0_80_0_0_314dd317b78031f4dc4d064935ed35bf.jpg
КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Россия по-прежнему остается другом Молдавии, и в этом исключительная заслуга президента российского государства Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. Шор поздравил президента России с днем рождения, пожелав крепости духа, плодотворного труда на благо России, здоровья и сил. "Отрадно, что, несмотря на выпады со стороны молдавских властей и откровенную клевету он (Путин - ред.) сохранил уважение к нашей стране. Об этом свидетельствуют и его встреча с башканом (главой – ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул, и различные деловые и культурные контакты. Россия по-прежнему нам друг, и в этом его исключительная заслуга. А наши соотечественники, живущие в России, чувствуют себя социально защищенными", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что Путина связывают с Молдавией давние отношения - туда он приезжал на соревнования, еще будучи спортсменом; в республику он совершил не один визит в качестве президента. "Владимир Владимирович снова сделал российскую экономику, российскую промышленность передовой. Это может служить для нас образцом... Отдельное внимание стоит уделить сохранению исторической памяти. Подвиг народа в Великой Отечественной войне для России по-прежнему священный. А общая история с молдавским краем по-прежнему уважаема", - подчеркнул Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html
https://ria.ru/20241007/aksenov-1976685488.html
https://ria.ru/20241007/putin-1976683674.html
россия
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068902_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_c196258dcae32e0ae55b343f6335dcc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, гагаузия, владимир путин, илан шор, евгения гуцул, таможенный союз
Россия, Молдавия, Гагаузия, Владимир Путин, Илан Шор, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Шор поздравил Путина с днем рождения

Лидер "Победы" Шор: Россия по-прежнему остается другом Молдавии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Россия по-прежнему остается другом Молдавии, и в этом исключительная заслуга президента российского государства Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор.
Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. Шор поздравил президента России с днем рождения, пожелав крепости духа, плодотворного труда на благо России, здоровья и сил.
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 03:27
"Отрадно, что, несмотря на выпады со стороны молдавских властей и откровенную клевету он (Путин - ред.) сохранил уважение к нашей стране. Об этом свидетельствуют и его встреча с башканом (главой – ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул, и различные деловые и культурные контакты. Россия по-прежнему нам друг, и в этом его исключительная заслуга. А наши соотечественники, живущие в России, чувствуют себя социально защищенными", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Путина связывают с Молдавией давние отношения - туда он приезжал на соревнования, еще будучи спортсменом; в республику он совершил не один визит в качестве президента. "Владимир Владимирович снова сделал российскую экономику, российскую промышленность передовой. Это может служить для нас образцом... Отдельное внимание стоит уделить сохранению исторической памяти. Подвиг народа в Великой Отечественной войне для России по-прежнему священный. А общая история с молдавским краем по-прежнему уважаема", - подчеркнул Шор.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Аксенов поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 09:08
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Москалькова поздравила Путина с днем рождения
Вчера, 08:43
 
РоссияМолдавияГагаузияВладимир ПутинИлан ШорЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала