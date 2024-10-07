https://ria.ru/20241007/putin-1976683674.html

Москалькова поздравила Путина с днем рождения

Москалькова поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Москалькова поздравила Путина с днем рождения

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения и отметила, что решения и инициативы... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:43

2024-10-07T08:43

2024-10-07T08:43

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951936165_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_e0568257aec38381cd00a34f50e2074d.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения и отметила, что решения и инициативы президента создают условия для процветания и благополучия граждан страны в своём Telegram-канале."Сердечно поздравляю с Днём рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Решения и инициативы президента создают условия для процветания и благополучия граждан нашей необъятной Родины. В России создана мощная система социальных гарантий, а права каждого человека находятся под надёжной защитой", - написала Москалькова/Федеральный омбудсмен также отметила, что важные преобразования, которые проводятся Путиным, способствуют социальной, экономической модернизации нашей страны и народосбережению. "Вместе с главой государства мы поддерживаем традиционные ценности, которые формируют основу нашего общества. Именно такие понятия, как патриотизм, гражданственность, права и свободы человека, крепкая семья, созидательный труд помогают нам сохранять единство и преодолевать любые трудности", - написала она в поздравлении. Москалькова пожелала президенту крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и скорейшей победы России.

https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин