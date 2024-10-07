https://ria.ru/20241007/putin-1976683674.html
Москалькова поздравила Путина с днем рождения
Москалькова поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Москалькова поздравила Путина с днем рождения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения и отметила, что решения и инициативы... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:43
2024-10-07T08:43
2024-10-07T08:43
общество
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения и отметила, что решения и инициативы президента создают условия для процветания и благополучия граждан страны в своём Telegram-канале."Сердечно поздравляю с Днём рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Решения и инициативы президента создают условия для процветания и благополучия граждан нашей необъятной Родины. В России создана мощная система социальных гарантий, а права каждого человека находятся под надёжной защитой", - написала Москалькова/Федеральный омбудсмен также отметила, что важные преобразования, которые проводятся Путиным, способствуют социальной, экономической модернизации нашей страны и народосбережению. "Вместе с главой государства мы поддерживаем традиционные ценности, которые формируют основу нашего общества. Именно такие понятия, как патриотизм, гражданственность, права и свободы человека, крепкая семья, созидательный труд помогают нам сохранять единство и преодолевать любые трудности", - написала она в поздравлении. Москалькова пожелала президенту крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и скорейшей победы России.
https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова поздравила Путина с днем рождения
Москалькова: решения Путина создают условия для благополучия граждан РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения и отметила, что решения и инициативы президента создают условия для процветания и благополучия граждан страны в своём Telegram-канале.
"Сердечно поздравляю с Днём рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Решения и инициативы президента создают условия для процветания и благополучия граждан нашей необъятной Родины. В России создана мощная система социальных гарантий, а права каждого человека находятся под надёжной защитой", - написала Москалькова/
Федеральный омбудсмен также отметила, что важные преобразования, которые проводятся Путиным, способствуют социальной, экономической модернизации нашей страны и народосбережению.
"Вместе с главой государства мы поддерживаем традиционные ценности, которые формируют основу нашего общества. Именно такие понятия, как патриотизм, гражданственность, права и свободы человека, крепкая семья, созидательный труд помогают нам сохранять единство и преодолевать любые трудности", - написала она в поздравлении.
Москалькова пожелала президенту крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и скорейшей победы России.