https://ria.ru/20241007/putin-1976677953.html
Муфтий Крганов поздравил Путина с днем рождения
Муфтий Крганов поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Муфтий Крганов поздравил Путина с днем рождения
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:29
2024-10-07T07:29
2024-10-07T07:32
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его поддержку в противостоянии распространению безбожных идеологий. "Особую признательность хотел бы выразить вам за ваш неоспоримый вклад и чуткое внимание к защите конституционных прав мусульман, возрождению отечественной богословской школы, укреплению духовно-нравственных традиций, культурных и семейных ценностей. Ваша решительная позиция в защите свободы вероисповедания и ваша поддержка в противостоянии распространению безбожных идеологий и человеконенавистничества получают высокую оценку и глубокую благодарность от мусульманского сообщества как в России, так и за ее пределами, что отражается в укреплении связей между Россией и исламским миром", - говорится в поздравлении муфтия, имеющемся в распоряжении РИА Новости. ДСМР, добавил Крганов, выражают президенту уважение и благодарность за мудрую и дальновидную политику, способствующую развитию и процветанию многонациональной России, а также за личный вклад в укрепление межрелигиозного и межэтнического мира и согласия и поддержку традиционного ислама и традиционных ценностей. "Вы проявляете себя как мудрый, волевой государственный лидер с огромным чувством ответственности за судьбу нашего Отечества. Мы уверены, что с помощью всевышнего и под вашим руководством Россия способна достойно выстоять сегодня", - добавил он. Мусульмане, заключил муфтий, уважением относятся к Путину и поддерживают его курс на укрепление суверенного развития России.
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976676945.html
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россия, альбир крганов, владимир путин
Россия, Альбир Крганов, Владимир Путин, Религия
Муфтий Крганов поздравил Путина с днем рождения
Муфтий в день рождения Путина поблагодарил за борьбу с безбожными идеологиями
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его поддержку в противостоянии распространению безбожных идеологий.
"Особую признательность хотел бы выразить вам за ваш неоспоримый вклад и чуткое внимание к защите конституционных прав мусульман, возрождению отечественной богословской школы, укреплению духовно-нравственных традиций, культурных и семейных ценностей. Ваша решительная позиция в защите свободы вероисповедания и ваша поддержка в противостоянии распространению безбожных идеологий и человеконенавистничества получают высокую оценку и глубокую благодарность от мусульманского сообщества как в России, так и за ее пределами, что отражается в укреплении связей между Россией и исламским миром", - говорится в поздравлении муфтия, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ДСМР, добавил Крганов, выражают президенту уважение и благодарность за мудрую и дальновидную политику, способствующую развитию и процветанию многонациональной России
, а также за личный вклад в укрепление межрелигиозного и межэтнического мира и согласия и поддержку традиционного ислама и традиционных ценностей.
"Вы проявляете себя как мудрый, волевой государственный лидер с огромным чувством ответственности за судьбу нашего Отечества. Мы уверены, что с помощью всевышнего и под вашим руководством Россия способна достойно выстоять сегодня", - добавил он.
Мусульмане, заключил муфтий, уважением относятся к Путину и поддерживают его курс на укрепление суверенного развития России.