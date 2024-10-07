https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html

Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения

Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения

Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:27

2024-10-07T03:27

2024-10-07T03:27

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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст поздравления опубликовало издание El 19 Digital. "Дорогой товарищ! С любовью и нашей надеждой на мир - братский, взаимосвязанный, справедливый, солидарный и взаимодополняемый - мы приветствуем годовщину вашего рождения, желаем всего наилучшего вам, вашей семье, вашему народу, вашей стране и всему миру. Пусть этот новый праздничный день вашего рождения умножит ваши силы, наполнит здоровьем и укрепит всеобщую уверенность в победах Российской Федерации, которая снова сражается на благо мира с демонами фашизма и смерти", - говорится в опубликованном письме. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян. В этом году поздравления президенту уже направили участники "Команды Путина" Народного фронта, среди которых - военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты.

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в мире, россия, владимир путин, даниэль ортега, никарагуа