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Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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03:27 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:27
2024-10-07T03:27
в мире
россия
владимир путин
даниэль ортега
никарагуа
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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст поздравления опубликовало издание El 19 Digital. "Дорогой товарищ! С любовью и нашей надеждой на мир - братский, взаимосвязанный, справедливый, солидарный и взаимодополняемый - мы приветствуем годовщину вашего рождения, желаем всего наилучшего вам, вашей семье, вашему народу, вашей стране и всему миру. Пусть этот новый праздничный день вашего рождения умножит ваши силы, наполнит здоровьем и укрепит всеобщую уверенность в победах Российской Федерации, которая снова сражается на благо мира с демонами фашизма и смерти", - говорится в опубликованном письме. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян. В этом году поздравления президенту уже направили участники "Команды Путина" Народного фронта, среди которых - военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты.
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в мире, россия, владимир путин, даниэль ортега, никарагуа
В мире, Россия, Владимир Путин, Даниэль Ортега, Никарагуа
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения

Лидер Никарагуа Ортега и его супруга Мурильо поздравили Путина с днем рождения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст поздравления опубликовало издание El 19 Digital.
"Дорогой товарищ! С любовью и нашей надеждой на мир - братский, взаимосвязанный, справедливый, солидарный и взаимодополняемый - мы приветствуем годовщину вашего рождения, желаем всего наилучшего вам, вашей семье, вашему народу, вашей стране и всему миру. Пусть этот новый праздничный день вашего рождения умножит ваши силы, наполнит здоровьем и укрепит всеобщую уверенность в победах Российской Федерации, которая снова сражается на благо мира с демонами фашизма и смерти", - говорится в опубликованном письме.
Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.
По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян. В этом году поздравления президенту уже направили участники "Команды Путина" Народного фронта, среди которых - военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты.
Баннер с поздравлением президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения появился в Турине - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
6 октября, 23:03
 
В миреРоссияВладимир ПутинДаниэль ОртегаНикарагуа
 
 
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