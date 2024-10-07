https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:27
2024-10-07T03:27
2024-10-07T03:27
в мире
россия
владимир путин
даниэль ортега
никарагуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101562/39/1015623982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9c331bdd4e20d81f108d6766ac7279.jpg
МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст поздравления опубликовало издание El 19 Digital. "Дорогой товарищ! С любовью и нашей надеждой на мир - братский, взаимосвязанный, справедливый, солидарный и взаимодополняемый - мы приветствуем годовщину вашего рождения, желаем всего наилучшего вам, вашей семье, вашему народу, вашей стране и всему миру. Пусть этот новый праздничный день вашего рождения умножит ваши силы, наполнит здоровьем и укрепит всеобщую уверенность в победах Российской Федерации, которая снова сражается на благо мира с демонами фашизма и смерти", - говорится в опубликованном письме. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян. В этом году поздравления президенту уже направили участники "Команды Путина" Народного фронта, среди которых - военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты.
https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html
россия
никарагуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101562/39/1015623982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7999ed44c6c066a1c1ecd30ce8042023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, даниэль ортега, никарагуа
В мире, Россия, Владимир Путин, Даниэль Ортега, Никарагуа
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Лидер Никарагуа Ортега и его супруга Мурильо поздравили Путина с днем рождения
МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Никарагуанский лидер Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, текст поздравления опубликовало издание El 19 Digital.
"Дорогой товарищ! С любовью и нашей надеждой на мир - братский, взаимосвязанный, справедливый, солидарный и взаимодополняемый - мы приветствуем годовщину вашего рождения, желаем всего наилучшего вам, вашей семье, вашему народу, вашей стране и всему миру. Пусть этот новый праздничный день вашего рождения умножит ваши силы, наполнит здоровьем и укрепит всеобщую уверенность в победах Российской Федерации, которая снова сражается на благо мира с демонами фашизма и смерти", - говорится в опубликованном письме.
Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.
По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян. В этом году поздравления президенту уже направили участники "Команды Путина" Народного фронта, среди которых - военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты.