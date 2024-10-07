https://ria.ru/20241007/provokatsiya-1976695250.html

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:02

2024-10-07T10:02

2024-10-07T12:03

россия

украина

игорь кириллов

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", — сказал он.По словам Кириллова, план Киева состоит в следующем:Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, добавил Кириллов.При этом сама Украина за время специальной военной операции более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях, подчеркнул генерал. Он отметил, что 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, тогда пострадали более 20 человек. Помимо этого, российские войска выявили факты скрытного применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.Москва представила всю необходимую доказательную базу в Техсекретариат ОЗХО, но содержательной реакции так и не получила, заключил Кириллов.

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Полное видео брифинга Кириллова Полное видео брифинга Кириллова 2024-10-07T10:02 true PT8M46S

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