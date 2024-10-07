Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием
Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", — сказал он.
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По словам Кириллова, план Киева состоит в следующем:
- материалы сфабрикованных "доказательств" применения Россией отравляющих веществ представят на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая начнется 8 октября;
- Киев передаст эти "доказательства" представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета;
- Киев намерен добиваться лишения представителей России должностей в Техсекретариате ОЗХО;
- в случае успеха провокации будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия;
- материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.
Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.
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Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, добавил Кириллов.
При этом сама Украина за время специальной военной операции более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях, подчеркнул генерал. Он отметил, что 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, тогда пострадали более 20 человек. Помимо этого, российские войска выявили факты скрытного применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.
Москва представила всю необходимую доказательную базу в Техсекретариат ОЗХО, но содержательной реакции так и не получила, заключил Кириллов.
Россия уничтожила все запасы химического оружия в сентябре 2017 года. Это происходило при тотальном контроле со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химоружия официально подтвердил генеральный директор ОЗХО.