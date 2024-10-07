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Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
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10:02 07.10.2024 (обновлено: 12:03 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/provokatsiya-1976695250.html
Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием
Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием
Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:02
2024-10-07T12:03
россия
украина
игорь кириллов
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. &quot;Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО&quot;, — сказал он.По словам Кириллова, план Киева состоит в следующем:Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, добавил Кириллов.При этом сама Украина за время специальной военной операции более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях, подчеркнул генерал. Он отметил, что 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, тогда пострадали более 20 человек. Помимо этого, российские войска выявили факты скрытного применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.Москва представила всю необходимую доказательную базу в Техсекретариат ОЗХО, но содержательной реакции так и не получила, заключил Кириллов.
https://ria.ru/20240813/bomba-1965914037.html
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Полное видео брифинга Кириллова
Полное видео брифинга Кириллова
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россия, украина, игорь кириллов, киев
Россия, Украина, Игорь Кириллов, Специальная военная операция на Украине, Киев
Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", — сказал он.

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По словам Кириллова, план Киева состоит в следующем:
  • материалы сфабрикованных "доказательств" применения Россией отравляющих веществ представят на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая начнется 8 октября;
  • Киев передаст эти "доказательства" представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета;
  • Киев намерен добиваться лишения представителей России должностей в Техсекретариате ОЗХО;
  • в случае успеха провокации будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия;
  • материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.
Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.
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Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, добавил Кириллов.
При этом сама Украина за время специальной военной операции более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях, подчеркнул генерал. Он отметил, что 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, тогда пострадали более 20 человек. Помимо этого, российские войска выявили факты скрытного применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.
Москва представила всю необходимую доказательную базу в Техсекретариат ОЗХО, но содержательной реакции так и не получила, заключил Кириллов.

Россия уничтожила все запасы химического оружия в сентябре 2017 года. Это происходило при тотальном контроле со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химоружия официально подтвердил генеральный директор ОЗХО.

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