https://ria.ru/20241007/propaganda-1976810057.html
В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ*
В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ* - РИА Новости, 07.10.2024
В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ*
Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области выявили и пресекли деятельность директора одного из местных медучреждений, который пропагандировал идеологию... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:36
2024-10-07T16:36
2024-10-07T16:36
происшествия
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ульяновская область
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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области выявили и пресекли деятельность директора одного из местных медучреждений, который пропагандировал идеологию ЛГБТ*, являясь сторонником сатанизма, сообщили журналистам в пресс-службе управления. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональных УФСБ России и СУСК России установили, что руководитель одного из медучреждений Ульяновской области являлся сторонником сатанизма и продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Мужчина склонял граждан принять указанный культ для получения финансового благополучия и достижения карьерного роста. "УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со СУСК России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность... директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ... Следственным управлением СК России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении областного УФСБ. Максимальное наказание по указанным статьям составляет до 1 и 6 лет лишения свободы соответственно. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления.* Движение признано в России экстремистским и запрещено
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ*
В Ульяновской области директор медучреждения пропагандировал сатанизм и ЛГБТ
САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области выявили и пресекли деятельность директора одного из местных медучреждений, который пропагандировал идеологию ЛГБТ*, являясь сторонником сатанизма, сообщили журналистам в пресс-службе управления.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональных УФСБ России и СУСК России установили, что руководитель одного из медучреждений Ульяновской области являлся сторонником сатанизма и продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Мужчина склонял граждан принять указанный культ для получения финансового благополучия и достижения карьерного роста.
"УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со СУСК России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность... директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ... Следственным управлением СК
России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении областного УФСБ.
Максимальное наказание по указанным статьям составляет до 1 и 6 лет лишения свободы соответственно. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено