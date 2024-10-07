https://ria.ru/20241007/propaganda-1976810057.html

В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ*

В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ* - РИА Новости, 07.10.2024

В Ульяновской области сторонник сатанизма пропагандировал ЛГБТ*

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области выявили и пресекли деятельность директора одного из местных медучреждений, который пропагандировал идеологию... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:36

2024-10-07T16:36

2024-10-07T16:36

происшествия

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области выявили и пресекли деятельность директора одного из местных медучреждений, который пропагандировал идеологию ЛГБТ*, являясь сторонником сатанизма, сообщили журналистам в пресс-службе управления. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональных УФСБ России и СУСК России установили, что руководитель одного из медучреждений Ульяновской области являлся сторонником сатанизма и продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Мужчина склонял граждан принять указанный культ для получения финансового благополучия и достижения карьерного роста. "УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со СУСК России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность... директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ... Следственным управлением СК России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении областного УФСБ. Максимальное наказание по указанным статьям составляет до 1 и 6 лет лишения свободы соответственно. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления.* Движение признано в России экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)