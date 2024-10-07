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В Приморье задержали троих нарушителей границы
В Приморье задержали троих нарушителей границы - РИА Новости, 07.10.2024
В Приморье задержали троих нарушителей границы
Пограничники в Приморье задержали трех иностранцев, которые незаконно пересекли границу России для сбора дикоросов, нарушителей заключили под стражу, сообщает... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T04:19
2024-10-07T04:19
2024-10-07T09:45
происшествия
россия
хасанский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Пограничники в Приморье задержали трех иностранцев, которые незаконно пересекли границу России для сбора дикоросов, нарушителей заключили под стражу, сообщает региональное пограничное УФСБ России. "В лесистой местности Хасанского района пограничным нарядом задержана группа иностранных граждан, незаконно пересекших государственную границу России. Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории России", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК "Незаконное пересечение Государственной границы России". Иностранцы признались, что нарушили границу для сбора дикорастущих растений. Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240627/migratsiya-1955949862.html
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хасанский район
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происшествия, россия, хасанский район, приморский край
Происшествия, Россия, Хасанский район, Приморский край
В Приморье задержали троих нарушителей границы
В Приморье задержали трех иностранцев, пересекших границу ради сбора дикоросов