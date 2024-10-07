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Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 07.10.2024 (обновлено: 11:23 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/prigraniche-1976706681.html
Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах
Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах - РИА Новости, 07.10.2024
Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах
Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для эвакуированных жителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:31
2024-10-07T11:23
происшествия
россия
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для эвакуированных жителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения", - сказал Мишустин, комментируя ситуацию с трудоустройством эвакуированных работников на совещании с вице-премьерами.
россия
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происшествия, россия, михаил мишустин, курская область
Происшествия, Россия, Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Курская область
Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах

Мишустин: обстановка в приграничных регионах пока небезопасна для эвакуированных

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 7 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 7 октября 2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для эвакуированных жителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения", - сказал Мишустин, комментируя ситуацию с трудоустройством эвакуированных работников на совещании с вице-премьерами.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМихаил МишустинКурская область
 
 
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