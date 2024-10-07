https://ria.ru/20241007/prigraniche-1976706681.html

Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах

Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах - РИА Новости, 07.10.2024

Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах

Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для эвакуированных жителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:31

2024-10-07T10:31

2024-10-07T11:23

происшествия

россия

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для эвакуированных жителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения", - сказал Мишустин, комментируя ситуацию с трудоустройством эвакуированных работников на совещании с вице-премьерами.

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, михаил мишустин, курская область