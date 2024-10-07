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Жительница Мариуполя получила восемь лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/prigovor-1976797684.html
Жительница Мариуполя получила восемь лет колонии за подготовку теракта
Жительница Мариуполя получила восемь лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 07.10.2024
Жительница Мариуполя получила восемь лет колонии за подготовку теракта
Южный окружной военный суд в понедельник приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Мариуполя Ирину Навальную по делу о подготовке теракта во время... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:45
2024-10-07T15:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в понедельник приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Мариуполя Ирину Навальную по делу о подготовке теракта во время проведения референдума в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда. "В соответствии с приговором суда Навальная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил. По версии следствия, Навальная 27 сентября 2022 года, реализуя совместный план со спецслужбами Украины, привезла самодельное взрывное устройство массой более 1,5 килограмма к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя, а затем поехала за пультом дистанционного управления с целью последующего подрыва, однако ее схватили силовики. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, а также незаконном хранении и перевозке взрывчатых устройств. В октябре прошлого года прокуратура ДНР направила дело в Южный окружной военный суд. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html
https://ria.ru/20241001/prigovor-1975756613.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Происшествия
Жительница Мариуполя получила восемь лет колонии за подготовку теракта

Жительница Мариуполя получила 8 лет колонии за подготовку теракта на референдуме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в понедельник приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Мариуполя Ирину Навальную по делу о подготовке теракта во время проведения референдума в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В соответствии с приговором суда Навальная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
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По версии следствия, Навальная 27 сентября 2022 года, реализуя совместный план со спецслужбами Украины, привезла самодельное взрывное устройство массой более 1,5 килограмма к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя, а затем поехала за пультом дистанционного управления с целью последующего подрыва, однако ее схватили силовики.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, а также незаконном хранении и перевозке взрывчатых устройств. В октябре прошлого года прокуратура ДНР направила дело в Южный окружной военный суд.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольПроисшествия
 
 
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