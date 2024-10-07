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Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой - РИА Новости, 07.10.2024
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20:19 07.10.2024 (обновлено: 20:28 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/premer-1976850428.html
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой - РИА Новости, 07.10.2024
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что прагматичная политика и урегулирование с Россией являются наиважнейшим приоритетом партии "Грузинская... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:19
2024-10-07T20:28
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что прагматичная политика и урегулирование с Россией являются наиважнейшим приоритетом партии "Грузинская мечта". В понедельник Кобахидзе, который возглавляет предвыборный штаб правящей партии, провел презентацию предвыборной компании "Грузинская мечта". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. "Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом", - заявил премьер на презентации.
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой

Премьер-министр Грузии назвал урегулирование с РФ приоритетом "Грузинской мечты"

© SputnikИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Sputnik
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что прагматичная политика и урегулирование с Россией являются наиважнейшим приоритетом партии "Грузинская мечта".
В понедельник Кобахидзе, который возглавляет предвыборный штаб правящей партии, провел презентацию предвыборной компании "Грузинская мечта". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом", - заявил премьер на презентации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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