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Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой - РИА Новости, 07.10.2024
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что прагматичная политика и урегулирование с Россией являются наиважнейшим приоритетом партии "Грузинская... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:19
2024-10-07T20:19
2024-10-07T20:28
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грузия
россия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что прагматичная политика и урегулирование с Россией являются наиважнейшим приоритетом партии "Грузинская мечта". В понедельник Кобахидзе, который возглавляет предвыборный штаб правящей партии, провел презентацию предвыборной компании "Грузинская мечта". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. "Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом", - заявил премьер на презентации.
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
Премьер-министр Грузии назвал урегулирование с РФ приоритетом "Грузинской мечты"