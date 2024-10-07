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Премьер Словакии пожелал Украине скорейшего мира - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 07.10.2024 (обновлено: 14:24 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/premer-1976774848.html
Премьер Словакии пожелал Украине скорейшего мира
Премьер Словакии пожелал Украине скорейшего мира - РИА Новости, 07.10.2024
Премьер Словакии пожелал Украине скорейшего мира
Словакия желает Украине скорейшего мира и будет поддерживать все инициативы, которые будут направлены на его достижение, заявил в понедельник премьер-министр... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:23
2024-10-07T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
ужгород
роберт фицо
денис шмыгаль
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Словакия желает Украине скорейшего мира и будет поддерживать все инициативы, которые будут направлены на его достижение, заявил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо. В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Мы желаем вам скорейшего мира, мы понимаем, что этот мир для вас должен быть определенного качества, он должен быть справедливым, устойчивым, у вас должны быть гарантии безопасности", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Он отметил, что мир должен учитывать и суверенитет Украины. "Мы все это понимаем, в этом духе мы будем поддерживать все инициативы о мире, которые могли бы быть направлены на эту цель. Вы знаете мое мнение, здесь, по всей вероятности, военного решения не существует", - сказал Фицо, обращаясь к своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938115523.html
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940636618.html
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в мире, украина, словакия, ужгород, роберт фицо, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Ужгород, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль
Премьер Словакии пожелал Украине скорейшего мира

Премьер Фицо: Словакия будет поддерживать все инициативы о мире для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Словакия желает Украине скорейшего мира и будет поддерживать все инициативы, которые будут направлены на его достижение, заявил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо.
В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины.
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"Мы желаем вам скорейшего мира, мы понимаем, что этот мир для вас должен быть определенного качества, он должен быть справедливым, устойчивым, у вас должны быть гарантии безопасности", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины.
Он отметил, что мир должен учитывать и суверенитет Украины.
"Мы все это понимаем, в этом духе мы будем поддерживать все инициативы о мире, которые могли бы быть направлены на эту цель. Вы знаете мое мнение, здесь, по всей вероятности, военного решения не существует", - сказал Фицо, обращаясь к своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияУжгородРоберт ФицоДенис Шмыгаль
 
 
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