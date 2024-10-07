https://ria.ru/20241007/preduprezhdeniya-1976670487.html
Предупреждения России с трудом доходят до Запада, заявила дипломат
Предупреждения России с трудом доходят до Запада, заявила дипломат - РИА Новости, 07.10.2024
Предупреждения России с трудом доходят до Запада, заявила дипломат
Предупреждения России о последствиях действий НАТО с трудом доходят до Запада, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T04:06
2024-10-07T04:06
2024-10-07T04:06
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Предупреждения России о последствиях действий НАТО с трудом доходят до Запада, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями, о чем российская делегация четко предупреждает на международных дипломатических площадках. "Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом. В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам", - отметила Жданова. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
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Предупреждения России с трудом доходят до Запада, заявила дипломат
Жданова: сигналы России о последствиях действий НАТО плохо доходят до Запада
ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Предупреждения России о последствиях действий НАТО с трудом доходят до Запада, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По словам дипломата, НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями, о чем российская делегация четко предупреждает на международных дипломатических площадках.
"Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом. В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам", - отметила Жданова.
Ранее президент России Владимир Путин
на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине
и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.