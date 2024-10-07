https://ria.ru/20241007/pozhar-1976673593.html
На феодосийской нефтебазе произошел пожар
На феодосийской нефтебазе произошел пожар - РИА Новости, 07.10.2024
На феодосийской нефтебазе произошел пожар
В Феодосии загорелась нефтебаза, никто не пострадал, сообщило правительство Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:36
2024-10-07T05:36
2024-10-07T11:46
происшествия
феодосия
республика крым
игорь михайличенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Феодосии загорелась нефтебаза, никто не пострадал, сообщило правительство Крыма в Telegram-канале."Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет, — говорится в публикации.На место выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.Власти города перекрыли улицы в районе нефтебазы.
https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html
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происшествия, феодосия, республика крым, игорь михайличенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Феодосия, Республика Крым, Игорь Михайличенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На феодосийской нефтебазе произошел пожар
На нефтебазе в Феодосии пожар, пострадавших нет