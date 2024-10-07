https://ria.ru/20241007/pozhar-1976673593.html

На феодосийской нефтебазе произошел пожар

На феодосийской нефтебазе произошел пожар - РИА Новости, 07.10.2024

На феодосийской нефтебазе произошел пожар

В Феодосии загорелась нефтебаза, никто не пострадал, сообщило правительство Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:36

2024-10-07T05:36

2024-10-07T11:46

происшествия

феодосия

республика крым

игорь михайличенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Феодосии загорелась нефтебаза, никто не пострадал, сообщило правительство Крыма в Telegram-канале."Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет, — говорится в публикации.На место выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.Власти города перекрыли улицы в районе нефтебазы.

https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html

феодосия

республика крым

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2024

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происшествия, феодосия, республика крым, игорь михайличенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)