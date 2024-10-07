Катар начнет поставку гуманитарной помощи для пострадавших в Ливане
LBC: Катар начнет поставку гуманитарной помощи для пострадавших в Ливане
Ливан. Архивное фото
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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Первый самолет с гуманитарной помощью прибудет во вторник из Катара в Ливан, сопровождать гуманитарный груз будет катарский министр международного сотрудничества Лолва аль-Хатер, сообщил ливанский телеканал LBC.
По его информации, во вторник откроется "воздушный мост" между двумя странами для доставки гуманитарной помощи в Ливане для пострадавших от военного конфликта.
Как ожидается, в рамках своего визита в Ливан катарский министр международного сотрудничества встретится с премьер-министром временного правительства страны Наджибом Микати во дворце правительства, а также посетит один из центров для размещения внутренне перемещенных лиц.
По данным ООН, с 23 сентября после начала массированных израильских бомбардировок Ливана на территорию Сирии перешли более 200 тысяч человек, ливанских и сирийских граждан. По данным ливанских властей, многие деревни на юге страны разрушены на 80%. От израильских ударов по Ливану погибли более 2 тысяч человек, около 9 тысяч получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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