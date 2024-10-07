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Катар начнет поставку гуманитарной помощи для пострадавших в Ливане

Катар начнет поставку гуманитарной помощи для пострадавших в Ливане - РИА Новости, 07.10.2024

Катар начнет поставку гуманитарной помощи для пострадавших в Ливане

Первый самолет с гуманитарной помощью прибудет во вторник из Катара в Ливан, сопровождать гуманитарный груз будет катарский министр международного... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T22:46

2024-10-07T22:46

2024-10-07T22:46

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

оон

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израиль

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ливан

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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Первый самолет с гуманитарной помощью прибудет во вторник из Катара в Ливан, сопровождать гуманитарный груз будет катарский министр международного сотрудничества Лолва аль-Хатер, сообщил ливанский телеканал LBC. По его информации, во вторник откроется "воздушный мост" между двумя странами для доставки гуманитарной помощи в Ливане для пострадавших от военного конфликта. Как ожидается, в рамках своего визита в Ливан катарский министр международного сотрудничества встретится с премьер-министром временного правительства страны Наджибом Микати во дворце правительства, а также посетит один из центров для размещения внутренне перемещенных лиц. По данным ООН, с 23 сентября после начала массированных израильских бомбардировок Ливана на территорию Сирии перешли более 200 тысяч человек, ливанских и сирийских граждан. По данным ливанских властей, многие деревни на юге страны разрушены на 80%. От израильских ударов по Ливану погибли более 2 тысяч человек, около 9 тысяч получили ранения. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, оон, хамас, наджиб микати, израиль, катар, ливан, в мире