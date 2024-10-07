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Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки - РИА Новости, 07.10.2024
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Надежные люди
 
13:51 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/pomosch-1976768378.html
Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки
Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки - РИА Новости, 07.10.2024
Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки
Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла собрали гуманитарную помощь служащим на курском направлении бойцам спецоперации, в составе груза – вода, сухпайки и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:51
2024-10-07T13:51
надежные люди
орел
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла собрали гуманитарную помощь служащим на курском направлении бойцам спецоперации, в составе груза – вода, сухпайки и средства связи, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Приход Свято-Троицкого храма собрал очередную гуманитарную посылку для бойцов зоны СВО курского направления. В нее вошли продукты питания, одежда, средства гигиены, сухпайки, партия питьевой воды, радиоэлектронные средства связи", – говорится в сообщении. По данным митрополии, волонтеры прихода Свято-Троицкого храма города Орла доставили посылку с этими и другими необходимыми для выполнения боевых задач и организации быта воинов вещами к месту назначения.
https://ria.ru/20241007/pomosch-1976683225.html
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орел, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орел, СВО, Гуманитарная помощь

Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки

© Орловская митрополияГуманитарный груз для бойцов спецоперации курского направления от прихожан Орловской епархии
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации курского направления от прихожан Орловской епархии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Орловская митрополия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла собрали гуманитарную помощь служащим на курском направлении бойцам спецоперации, в составе груза – вода, сухпайки и средства связи, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Приход Свято-Троицкого храма собрал очередную гуманитарную посылку для бойцов зоны СВО курского направления. В нее вошли продукты питания, одежда, средства гигиены, сухпайки, партия питьевой воды, радиоэлектронные средства связи", – говорится в сообщении.
По данным митрополии, волонтеры прихода Свято-Троицкого храма города Орла доставили посылку с этими и другими необходимыми для выполнения боевых задач и организации быта воинов вещами к месту назначения.
Картофель - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Надежные людиОрелСВОГуманитарная помощь
 
 
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