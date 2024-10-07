https://ria.ru/20241007/pomosch-1976768378.html

Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки

Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки - РИА Новости, 07.10.2024

Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки

Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла собрали гуманитарную помощь служащим на курском направлении бойцам спецоперации, в составе груза – вода, сухпайки и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:51

2024-10-07T13:51

2024-10-07T13:51

надежные люди

орел

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла собрали гуманитарную помощь служащим на курском направлении бойцам спецоперации, в составе груза – вода, сухпайки и средства связи, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Приход Свято-Троицкого храма собрал очередную гуманитарную посылку для бойцов зоны СВО курского направления. В нее вошли продукты питания, одежда, средства гигиены, сухпайки, партия питьевой воды, радиоэлектронные средства связи", – говорится в сообщении. По данным митрополии, волонтеры прихода Свято-Троицкого храма города Орла доставили посылку с этими и другими необходимыми для выполнения боевых задач и организации быта воинов вещами к месту назначения.

https://ria.ru/20241007/pomosch-1976683225.html

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орел, сво, гуманитарная помощь