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Хабаровский губернатор распорядился о помощи работникам сгоревшего театра - РИА Новости, 07.10.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:57 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/pomosch-1976714129.html
Хабаровский губернатор распорядился о помощи работникам сгоревшего театра
Хабаровский губернатор распорядился о помощи работникам сгоревшего театра - РИА Новости, 07.10.2024
Хабаровский губернатор распорядился о помощи работникам сгоревшего театра
Более 300 работников сгоревшего театра музкомедии в Хабаровске получат единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:57
2024-10-07T10:57
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 7 окт - РИА Новости. Более 300 работников сгоревшего театра музкомедии в Хабаровске получат единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей. Я поручил профильному министерству подготовить необходимые документы до 15 октября. Это коснётся каждого из 333 человек - от ведущих солистов до вспомогательных специалистов", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил также, что в качестве временных площадок для выступлений артистов рассматривается Дом офицеров Восточного военного округа и кинотеатр "Совкино". "Вокалисты, музыканты, танцоры музыкального театра, его сотрудники - никто не потеряет своих мест. Пока восстанавливаем здание, они будут обеспечены работой, продолжат получать заработную плату. И знайте, дорогие друзья, что весь Хабаровский край - с вами", - заключил губернатор. Демешин рассказал, что уже 24 сценические площадки по всей России приглашают театр музкомедии на гастроли. Как уточняет правительство региона, приглашения уже поступили от представителей Красноярского музыкального театра, Саратовского академического театра оперы и балета, Санкт-Петербургского музыкального театра имени Федора Шаляпина, Пушкинского музыкально-драматического театра, Ивановского музыкального театра, Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского, Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь". Аналогичные предложения выразили представители Магнитогорского театра оперы и балета, Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье", Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва, Рязанского областного музыкального театра, Волгоградского музыкального театра, Самарского академического театра оперы и балета, Алтайского государственного музыкального театра, Ростовского государственного музыкального театра, Волгоградского государственного театра "Царицынская опера", Музыкального театра Республики Карелия, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича, Свердловской государственной детской филармонии и других учреждений культуры. Учреждения культуры также заявили о готовности оказать хабаровскому театру любую творческую помощь. Среди выразивших слова поддержки оказался Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске 3 октября утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Был создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора. Жертв нет, госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП.
https://ria.ru/20241004/demeshin-1976302563.html
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хабаровск, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин

Хабаровский губернатор распорядился о помощи работникам сгоревшего театра

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Демешин
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ХАБАРОВСК, 7 окт - РИА Новости. Более 300 работников сгоревшего театра музкомедии в Хабаровске получат единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей. Я поручил профильному министерству подготовить необходимые документы до 15 октября. Это коснётся каждого из 333 человек - от ведущих солистов до вспомогательных специалистов", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил также, что в качестве временных площадок для выступлений артистов рассматривается Дом офицеров Восточного военного округа и кинотеатр "Совкино".
"Вокалисты, музыканты, танцоры музыкального театра, его сотрудники - никто не потеряет своих мест. Пока восстанавливаем здание, они будут обеспечены работой, продолжат получать заработную плату. И знайте, дорогие друзья, что весь Хабаровский край - с вами", - заключил губернатор.
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Демешин рассказал, что уже 24 сценические площадки по всей России приглашают театр музкомедии на гастроли. Как уточняет правительство региона, приглашения уже поступили от представителей Красноярского музыкального театра, Саратовского академического театра оперы и балета, Санкт-Петербургского музыкального театра имени Федора Шаляпина, Пушкинского музыкально-драматического театра, Ивановского музыкального театра, Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского, Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь".
Аналогичные предложения выразили представители Магнитогорского театра оперы и балета, Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье", Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва, Рязанского областного музыкального театра, Волгоградского музыкального театра, Самарского академического театра оперы и балета, Алтайского государственного музыкального театра, Ростовского государственного музыкального театра, Волгоградского государственного театра "Царицынская опера", Музыкального театра Республики Карелия, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича, Свердловской государственной детской филармонии и других учреждений культуры.
Учреждения культуры также заявили о готовности оказать хабаровскому театру любую творческую помощь. Среди выразивших слова поддержки оказался Российский институт театрального искусства – ГИТИС.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске 3 октября утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Был создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора. Жертв нет, госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП.
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Хабаровский крайХабаровскДмитрий Демешин
 
 
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