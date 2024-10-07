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Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения - РИА Новости, 07.10.2024
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения
Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:37
2024-10-07T08:37
2024-10-07T08:37
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Столичные торговые центры регулярно отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Их вес часто насчитывает сотни килограммов. Большая часть гуманитарной помощи - продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы и сухие пайки. Формат торговых центров, в которых расположены разнообразные магазины, начиная от продуктовых и заканчивая туристическими, помогает закрывать дополнительные потребности военнослужащих", - говорится в сообщении. Уточняется, что в одну посылку, которую собирают сотрудники ТЦ, могут входить средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, а также дроны и даже мотоциклы. Однако одной из главных составляющих неизменно остаются продукты питания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы.
"Столичные торговые центры регулярно отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Их вес часто насчитывает сотни килограммов. Большая часть гуманитарной помощи - продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы и сухие пайки. Формат торговых центров, в которых расположены разнообразные магазины, начиная от продуктовых и заканчивая туристическими, помогает закрывать дополнительные потребности военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в одну посылку, которую собирают сотрудники ТЦ, могут входить средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, а также дроны и даже мотоциклы. Однако одной из главных составляющих неизменно остаются продукты питания.