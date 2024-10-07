Рейтинг@Mail.ru
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:37 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/pomosch-1976683225.html
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения - РИА Новости, 07.10.2024
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения
Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:37
2024-10-07T08:37
надежные люди
общество
москва
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c8cbe4776f9938beff9adcd084e822.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Столичные торговые центры регулярно отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Их вес часто насчитывает сотни килограммов. Большая часть гуманитарной помощи - продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы и сухие пайки. Формат торговых центров, в которых расположены разнообразные магазины, начиная от продуктовых и заканчивая туристическими, помогает закрывать дополнительные потребности военнослужащих", - говорится в сообщении. Уточняется, что в одну посылку, которую собирают сотрудники ТЦ, могут входить средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, а также дроны и даже мотоциклы. Однако одной из главных составляющих неизменно остаются продукты питания.
https://ria.ru/20240513/podarki-1945495693.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e727e3c49b8d539e7cb89d0ac547ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ

Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные торговые центры регулярно отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Их вес часто насчитывает сотни килограммов. Большая часть гуманитарной помощи - продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы и сухие пайки. Формат торговых центров, в которых расположены разнообразные магазины, начиная от продуктовых и заканчивая туристическими, помогает закрывать дополнительные потребности военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в одну посылку, которую собирают сотрудники ТЦ, могут входить средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, а также дроны и даже мотоциклы. Однако одной из главных составляющих неизменно остаются продукты питания.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Москвичи собрали для участников СВО более 4,5 тысячи подарков
13 мая, 07:44
 
Надежные людиОбществоМоскваВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала