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Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения

Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения - РИА Новости, 07.10.2024

Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения

Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:37

2024-10-07T08:37

2024-10-07T08:37

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московские торговые центры отправляют в зону СВО продукты длительного хранения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Столичные торговые центры регулярно отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Их вес часто насчитывает сотни килограммов. Большая часть гуманитарной помощи - продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы и сухие пайки. Формат торговых центров, в которых расположены разнообразные магазины, начиная от продуктовых и заканчивая туристическими, помогает закрывать дополнительные потребности военнослужащих", - говорится в сообщении. Уточняется, что в одну посылку, которую собирают сотрудники ТЦ, могут входить средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, а также дроны и даже мотоциклы. Однако одной из главных составляющих неизменно остаются продукты питания.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, вооруженные силы рф