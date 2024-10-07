https://ria.ru/20241007/polsha-1976786079.html

В Польше набралось менее двух сотен желающих вступить в "Украинский легион"

В Польше набралось менее двух сотен желающих вступить в "Украинский легион" - РИА Новости, 07.10.2024

В Польше набралось менее двух сотен желающих вступить в "Украинский легион"

Желающих вступить в "Украинский легион", который пытаются сформировать в Польше, набралось менее двух сотен, сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:20

2024-10-07T15:20

2024-10-07T15:25

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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Желающих вступить в "Украинский легион", который пытаются сформировать в Польше, набралось менее двух сотен, сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняу-Камыш заявил, что Польша была готова начать обучение "Украинского легиона" с 1 сентября, однако для его комплектования не нашлось достаточно желающих. На прошлой неделе генеральное консульство Украины в Люблине открыло специальный рекрутинговый центр по набору в это подразделение. "Мы получили 138 заявок через веб-сайт и 58 через консульства и посольства", - цитирует Куца телеканал Polsat. Генконсул отметил, что имеет в виду все заявки, поступающие как из Польши, так и из-за рубежа. Куц признался, что "кто хотел воевать, тот уже поехал на Украину". В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве всё равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241004/legion-1976305327.html

https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html

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в мире, польша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато