Рейтинг@Mail.ru
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги - РИА Новости, 07.10.2024
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:39
2024-10-07T10:39
происшествия
красноярский край
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976703590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c494c4e2073db90145e754515193c810.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок он с сообщниками получил 90 тысяч рублей, а за уничтоженный локомотив - сто тысяч рублей. В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы. "Мы сожгли (по заданию - ред.) от этого же пользователя, "Тони Кэш", один локомотив, за который мы получили 100 тысяч рублей, сожгли три трансформаторные будки, за одну получали по 30 тысяч рублей, итого - это 90. Сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги", - сказал он.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
красноярский край
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание завербованного Киевом агента, готовившего диверсию на базе ВКС России
Завербованный Киевом агент, готовивший диверсию на базе ВКС России, заявил, что за уничтожение двух истребителей обещали 12 млн руб.
2024-10-07T10:39
true
PT2M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976703590_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_345e4adf608fe2a1e9aa800c5570a08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ржд
Происшествия, Красноярский край, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), РЖД
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева сто тыс руб

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок он с сообщниками получил 90 тысяч рублей, а за уничтоженный локомотив - сто тысяч рублей.
В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы.
"Мы сожгли (по заданию - ред.) от этого же пользователя, "Тони Кэш", один локомотив, за который мы получили 100 тысяч рублей, сожгли три трансформаторные будки, за одну получали по 30 тысяч рублей, итого - это 90. Сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги", - сказал он.
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
7 марта, 13:41
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала