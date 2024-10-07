https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги - РИА Новости, 07.10.2024

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:39

2024-10-07T10:39

2024-10-07T10:39

происшествия

красноярский край

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок он с сообщниками получил 90 тысяч рублей, а за уничтоженный локомотив - сто тысяч рублей. В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы. "Мы сожгли (по заданию - ред.) от этого же пользователя, "Тони Кэш", один локомотив, за который мы получили 100 тысяч рублей, сожгли три трансформаторные будки, за одну получали по 30 тысяч рублей, итого - это 90. Сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги", - сказал он.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

красноярский край

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ржд