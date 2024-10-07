https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги - РИА Новости, 07.10.2024
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:39
2024-10-07T10:39
2024-10-07T10:39
происшествия
красноярский край
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанный в Красноярском крае преступник, действовавший по заданию украинских спецслужб, рассказал на видео от ФСБ, что за поджог трех трансформаторных будок он с сообщниками получил 90 тысяч рублей, а за уничтоженный локомотив - сто тысяч рублей. В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы. "Мы сожгли (по заданию - ред.) от этого же пользователя, "Тони Кэш", один локомотив, за который мы получили 100 тысяч рублей, сожгли три трансформаторные будки, за одну получали по 30 тысяч рублей, итого - это 90. Сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги", - сказал он.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
красноярский край
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Задержание завербованного Киевом агента, готовившего диверсию на базе ВКС России
Завербованный Киевом агент, готовивший диверсию на базе ВКС России, заявил, что за уничтожение двух истребителей обещали 12 млн руб.
2024-10-07T10:39
true
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происшествия, красноярский край, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ржд
Происшествия, Красноярский край, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), РЖД
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева сто тыс руб