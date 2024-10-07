https://ria.ru/20241007/planshet-1976752235.html

Обзор HUAWEI MatePad 12 X: планшет для профессиональных творцов

Обзор HUAWEI MatePad 12 X: планшет для профессиональных творцов - РИА Новости, 07.10.2024

Обзор HUAWEI MatePad 12 X: планшет для профессиональных творцов

HUAWEI расширила линейку своих планшетов новой моделью. HUAWEI MatePad 12 X — это крупный экран, поддержка активного пера, высокая производительность и не... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:57

2024-10-07T15:57

2024-10-07T16:13

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HUAWEI расширила линейку своих планшетов новой моделью. HUAWEI MatePad 12 X — это крупный экран, поддержка активного пера, высокая производительность и не только. Знакомимся с планшетом в обзоре РИА Новости.ДизайнУ HUAWEI MatePad 12 X цельнометаллический корпус — редкость сегодня, хотя для многих пользователей это важная характеристика. Использование металла добавляет надежности конструкции, шасси MatePad 12 X монолитное и на скручивание не скрипит. Планшет оказался легким для своих размеров — его масса составляет 555 граммов.Его дизайн назовем современной классикой. Во-первых, рамки экрана одной толщины, но не слишком тонкие, благодаря чему планшет удобно держать на весу. Во-вторых, в HUAWEI разнообразили цвета, которые обычно используются в планшетах. Для MatePad 12 X доступны два варианта — белый и зеленый. Оба они с особым покрытием задней панели, которое как бы меняет оттенок при наклоне под разными углами.На боковых гранях корпуса находятся решетки динамиков, порт USB-C (ЮЭсБи-Си), кнопки питания и громкости, а на задней панели находим контактную группу. Она нужна для питания фирменной магнитной обложки-клавиатуры, которая идет в комплекте с устройством."Бумажный" экранHUAWEI MatePad 12 X достался 12-дюймовый экран, выполненный по технологии создания жидкокристаллических панелей IPS (плоскостное переключение) с разрешением 2800×1840 точек (плотность 280 точек на дюйм) и частотой обновления 144 Гц. Кстати, в настройках дисплея можно выбрать из трех режимов обновления экрана: стандартный, высокий и динамический, когда система автоматически определяет наиболее оптимальную частоту.Использование качественной IPS-матрицы "потянуло" за собой и полное отсутствие эффекта ШИМ-пульсации — мерцания, которое утомляет глаза некоторых пользователей, здесь нет. Яркость составляет 600 нит в стандартном режиме и до 1000 нит при воспроизведении HDR-контента (видео и изображения в высоком диапазоне яркости).По хорошей традиции HUAWEI предлагает две версии экрана, вернее, покрытия стекла. Стандартный глянец и специальный PaperMatte ("бумажный" экран), именно такой вариант и попал к нам на тест. Стекло со специальным нанотравлением дает матовый эффект. Текстура приятна на ощупь, а также подавляет блики — MatePad 12 X комфортно использовать даже под прямыми лучами солнца.Экран поддерживает работу со стилусом HUAWEI M-Pencil 3-го поколения. У пера теперь поддержка более 10 тысяч уровней нажатия и подключение по беспроводной связи NearLink, которая призвана обеспечить более стабильное соединение и снижает задержку.Со стилусом связана и работа предустановленного приложения для рисования GoPaint (ГоуПэйнт). Связку софта и "железа" уже оценили молодые художники, используя в своем творчестве возможности HUAWEI MatePad 12 X.Производительность и софт"Сердцем" планшета стал восьмиядерный чипсет Hisilicon Kirin T90A (Т90А),. Он обеспечивает высокую производительность как в повседневных задачах, так и в приложениях для профессионалов — MatePad 12 X подойдет и для видеомонтажа.Для HUAWEI MatePad 12 X доступны две версии памяти — 8/256 и 12/256 ГБ.Устройство работает на Harmony OS 4.2. В этой версии ОС был переработан пользовательский интерфейс, появились новые опции безопасности, также изменились некоторые другие аспекты работы. Например, были представлены интерактивные темы оформления.Остались и привычные функции, вроде "Суперустройства" для интеграции с другими гаджетами HUAWEI или SuperHub (СуперХаб) для передачи файлов между ними. Фирменный магазин приложений AppGallery насыщен разнообразным софтом. И сохраняется возможность установки сторонних apk-файлов — система проверяет каждый перед установкой, выявляя вредоносный софт.Коммуникации, камера и звукПомимо беспроводной технологии NearLink, HUAWEI MatePad 12 X поддерживает двухдиапазонный вай-фай и блютуc версии 5.2. Здесь быстрый USB Type-C (Тип-С) с маркировкой 3.1 Gen 1 (Джен 1) — с ним комфортно передавать "тяжелые" файлы по проводу.Планшетам редко достается больше одного датчика в камерном блоке, но MatePad 12 X стал исключением. К основной камере разрешением 13 Мп (f/1.8) добавили широкоугольную на 8 М (f/2.2), что значительно расширяет фотовозможности. И не только их — планшет пишет ролики в разрешении 4K при 30к/с.HUAWEI MatePad 12 X досталась аудиосистема из шести динамиков — тут есть разделение высоких и низких частот, поддержка интеллектуального аудиомикшера, а также задействованы алгоритмы модели пространственного звука высокого разрешения HUAWEI SOUND и усиления басов SmartBass (СмартБасс). Как итог, планшет отличается высоким качеством звучания.АвтономностьМодель получила очень емкий аккумулятор по сегодняшним меркам — его емкость составляет 10100 мАч. В зависимости от сценария использования, MatePad 12 X демонстрирует следующую автономность:Комплектная зарядка мощностью 66 Вт способна от 0 до 100% зарядить планшет всего за 85 минут, что крайне быстро для такой емкой батарейки.ИтогоHUAWEI создали планшет в ярком дизайне, не забыв про функциональность, MatePad 12 X вобрал в себя лучшие наработки компании в этом классе устройств. "Бумажный" экран и поддержка пера HUAWEI M-Pencil делают его привлекательным для творцов. Быстрая зарядка и мощный звук — незаменимы для потребления контента.Предложение на HUAWEI MatePad 12 X эксклюзивно в интернет-магазине Huawei: с 27 сентября при покупке планшета, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) за 1 рубль и колонка HUAWEI Sound Joy за 1 рубль.HUAWEI MatePad 12 XСтандартная версия 8 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой – 49 999 рублей.HUAWEI MatePad 12 XВерсия PaperMatte12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой – 59 999 рублей.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneP2WoxdNpE

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, huawei technologies, гаджеты, наука