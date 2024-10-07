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МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ - РИА Новости, 07.10.2024
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13:54 07.10.2024 (обновлено: 14:02 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/peterburg-1976768865.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ - РИА Новости, 07.10.2024
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ
Полиция выявила факт мошенничества в Санкт-Петербурге с использованием поддельных приказов УФСБ, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:54
2024-10-07T14:02
происшествия
технологии
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция выявила факт мошенничества в Санкт-Петербурге с использованием поддельных приказов УФСБ, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники в Санкт-Петербурге использовали поддельные приказы УФСБ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что один из вариантов мошеннической схемы – "звонок от руководителя". Чаще всего жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с жертвой свяжется "куратор от силовиков" или "представитель вышестоящей компании, головного офиса". "Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфэйки, копирующие голос или изображение, подменные телефонные номера и липовые документы", - добавляется в сообщении.
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происшествия, технологии, санкт-петербург, россия
Происшествия, Технологии, Санкт-Петербург, Россия
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ

МВД: в Петербурге мошенники использовали поддельные приказы УФСБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция выявила факт мошенничества в Санкт-Петербурге с использованием поддельных приказов УФСБ, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники в Санкт-Петербурге использовали поддельные приказы УФСБ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что один из вариантов мошеннической схемы – "звонок от руководителя". Чаще всего жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с жертвой свяжется "куратор от силовиков" или "представитель вышестоящей компании, головного офиса".
"Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфэйки, копирующие голос или изображение, подменные телефонные номера и липовые документы", - добавляется в сообщении.
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