https://ria.ru/20241007/peterburg-1976768865.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ - РИА Новости, 07.10.2024

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными приказами УФСБ

Полиция выявила факт мошенничества в Санкт-Петербурге с использованием поддельных приказов УФСБ, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:54

2024-10-07T13:54

2024-10-07T14:02

происшествия

технологии

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция выявила факт мошенничества в Санкт-Петербурге с использованием поддельных приказов УФСБ, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники в Санкт-Петербурге использовали поддельные приказы УФСБ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что один из вариантов мошеннической схемы – "звонок от руководителя". Чаще всего жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с жертвой свяжется "куратор от силовиков" или "представитель вышестоящей компании, головного офиса". "Для правдоподобности используются созданные нейросетями дипфэйки, копирующие голос или изображение, подменные телефонные номера и липовые документы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, технологии, санкт-петербург, россия