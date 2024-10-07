https://ria.ru/20241007/peskov-1976735705.html

В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию

В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию - РИА Новости, 07.10.2024

В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию

Возвращение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатического представительства в США, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:55

2024-10-07T11:55

2024-10-07T12:51

россия

вашингтон (штат)

сша

анатолий антонов

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возвращение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатического представительства в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать возвращение в Россию посла Анатолия Антонова понижением уровня дипломатического представительства в США.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов был назначен послом США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.

https://ria.ru/20241007/peskov-1976734730.html

россия

вашингтон (штат)

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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, дмитрий песков