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В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию - РИА Новости, 07.10.2024
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11:55 07.10.2024 (обновлено: 12:51 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/peskov-1976735705.html
В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию - РИА Новости, 07.10.2024
В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию
Возвращение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатического представительства в США, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:55
2024-10-07T12:51
россия
вашингтон (штат)
сша
анатолий антонов
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возвращение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатического представительства в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать возвращение в Россию посла Анатолия Антонова понижением уровня дипломатического представительства в США.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов был назначен послом США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.
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россия
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, дмитрий песков
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возвращение Антонова в Россию

Песков: возвращение Антонова нельзя считать понижением уровня дипотношений с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возвращение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатического представительства в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать возвращение в Россию посла Анатолия Антонова понижением уровня дипломатического представительства в США.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов был назначен послом США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Песков ответил на вопрос о новом после России в США
Вчера, 11:53
 
РоссияВашингтон (штат)СШААнатолий АнтоновДмитрий Песков
 
 
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