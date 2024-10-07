https://ria.ru/20241007/peskov-1976734730.html

Песков ответил на вопрос о новом после России в США

Песков ответил на вопрос о новом после России в США - РИА Новости, 07.10.2024

Песков ответил на вопрос о новом после России в США

Новый посол России в США будет своевременно назначен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:53

2024-10-07T11:53

2024-10-07T11:53

россия

вашингтон (штат)

сша

дмитрий песков

анатолий антонов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый посол России в США будет своевременно назначен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Посол будет своевременно назначен", - сообщил Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США.

https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, анатолий антонов