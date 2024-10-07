https://ria.ru/20241007/peskov-1976734730.html
Песков ответил на вопрос о новом после России в США
Песков ответил на вопрос о новом после России в США - РИА Новости, 07.10.2024
Песков ответил на вопрос о новом после России в США
Новый посол России в США будет своевременно назначен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:53
2024-10-07T11:53
2024-10-07T11:53
россия
вашингтон (штат)
сша
дмитрий песков
анатолий антонов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый посол России в США будет своевременно назначен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Посол будет своевременно назначен", - сообщил Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США.
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россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, анатолий антонов
Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов
Песков ответил на вопрос о новом после России в США
Песков: новый посол России в США будет своевременно назначен