https://ria.ru/20241007/pentagon-1976666911.html

Пентагон анонсировал встречу министров обороны Израиля и США

Пентагон анонсировал встречу министров обороны Израиля и США - РИА Новости, 07.10.2024

Пентагон анонсировал встречу министров обороны Израиля и США

Министр обороны США Ллойд Остин в среду встретится со своим израильским коллегой Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, заявил Пентагон. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T02:18

2024-10-07T02:18

2024-10-07T02:18

в мире

израиль

сша

ллойд остин

патрик райдер

министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в среду встретится со своим израильским коллегой Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, заявил Пентагон. Ранее Галант заявил телеканалу Fox News, что Израиль рассматривает все варианты ответа на атаку Ирана, в том числе по ядерным объектам. "Министр обороны примет министра обороны Израиля Йоава Галанта в Пентагоне 9 октября с официальным визитом для обсуждения текущего развития ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в соцсети X. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. На кадрах в социальных сетях запечатлены последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. В воскресенье израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что администрация президента США Джо Байдена предложила Израилю "компенсационный пакет", если тот воздержится от нанесения ударов по некоторым объектам Ирана. Израильский высокопоставленный чиновник, на которого в том числе ссылается телерадиокомпания, заявил, что Израиль "всегда принимает во внимание мнение США, нашего союзника, и готов их выслушать, однако сделает всё необходимое для защиты граждан и безопасности страны".

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток