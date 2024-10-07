Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Пашинян выразил надежду на взаимодействие между Россией и Арменией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину в связи с днем рождения отметил, что ожидает совместной активизации двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года.
"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Полагаем, что на данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес... Рассчитываю на совместную активизацию обоюдовыгодного взаимодействия между Ереваном и Москвой, а также развитие разнопланового диалога на основе взаимопонимания, доверия и учета интересов наших государств", - говорится в послании, опубликованном на сайте кабмина республики.
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