https://ria.ru/20241007/pashinyan-1976738758.html

Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Пашинян поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину в связи с днем рождения отметил, что ожидает совместной... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:10

2024-10-07T12:10

2024-10-07T12:27

в мире

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину в связи с днем рождения отметил, что ожидает совместной активизации двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба армянского кабмина.Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года."Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Полагаем, что на данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес... Рассчитываю на совместную активизацию обоюдовыгодного взаимодействия между Ереваном и Москвой, а также развитие разнопланового диалога на основе взаимопонимания, доверия и учета интересов наших государств", - говорится в послании, опубликованном на сайте кабмина республики.

https://ria.ru/20241007/gagauziya-1976687950.html

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в мире, владимир путин, армения, россия, никол пашинян, ереван