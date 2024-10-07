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Студенты в Страсбурге устроили акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.10.2024
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13:42 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/palestina-1976761533.html
Студенты в Страсбурге устроили акцию в поддержку Палестины
Студенты в Страсбурге устроили акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.10.2024
Студенты в Страсбурге устроили акцию в поддержку Палестины
Студенты университета в Страсбурге в понедельник, в годовщину атаки ХАМАС против Израиля, устроили акцию протеста в поддержку Палестины, блокировав здание... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:42
2024-10-07T13:42
в мире
израиль
палестина
франция
валери пекресс
жан-люк меланшон
хамас
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Студенты университета в Страсбурге в понедельник, в годовщину атаки ХАМАС против Израиля, устроили акцию протеста в поддержку Палестины, блокировав здание учебного заведения, сообщает агентство Франс Пресс. Около входа в здание, где расположены факультеты гуманитарных наук, они устроили баррикады, притащив мусорные баки и решетки. Они развернули плакаты с надписями: "Колонизация – это преступление, сопротивление – это право", а также палестинские флаги. На самом здании баллончиками с краской они написали: "Год геноцида, год сопротивления!". Как сообщили участники протеста, они намерены защищать "законное право Палестины на противостояние всеми средствами", а также указали на то, что Франция не уважает международное право на сопротивление. Позже днем студенты намерены добиться встречи с руководством университета, чтобы потребовать прекратить проведение совместных учебных программ с израильскими университетами. На прошлой неделе акции также неоднократно устраивались студентами Института политических исследований (Sciences Po) в Париже. За последний год во Франции участились студенческие акции в поддержку Палестины. Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа. Студенческие акции в Сорбонне и Sciences Po неоднократно разгонялись полицией. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила, что прекращает все финансирование Sciences Po от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся. В выходные во Франции на фоне кризиса на Ближнем Востоке также прошли манифестации в поддержку Палестины и Ливана. По данным СМИ, в субботу 5 тысяч человек приняли участие в манифестации в Париже, включая политических деятелей левых партий, в том числе основателя партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона, который регулярно выступает за признание палестинского государства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 96,9 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html
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в мире, израиль, палестина, франция, валери пекресс, жан-люк меланшон, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Франция, Валери Пекресс, Жан-Люк Меланшон, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Студенты в Страсбурге устроили акцию в поддержку Палестины

Студенты университета в Страсбурге устроили акцию протеста в поддержку Палестины

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Студенты университета в Страсбурге в понедельник, в годовщину атаки ХАМАС против Израиля, устроили акцию протеста в поддержку Палестины, блокировав здание учебного заведения, сообщает агентство Франс Пресс.
Около входа в здание, где расположены факультеты гуманитарных наук, они устроили баррикады, притащив мусорные баки и решетки. Они развернули плакаты с надписями: "Колонизация – это преступление, сопротивление – это право", а также палестинские флаги. На самом здании баллончиками с краской они написали: "Год геноцида, год сопротивления!".
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Как сообщили участники протеста, они намерены защищать "законное право Палестины на противостояние всеми средствами", а также указали на то, что Франция не уважает международное право на сопротивление.
Позже днем студенты намерены добиться встречи с руководством университета, чтобы потребовать прекратить проведение совместных учебных программ с израильскими университетами.
На прошлой неделе акции также неоднократно устраивались студентами Института политических исследований (Sciences Po) в Париже.
За последний год во Франции участились студенческие акции в поддержку Палестины. Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа. Студенческие акции в Сорбонне и Sciences Po неоднократно разгонялись полицией. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила, что прекращает все финансирование Sciences Po от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся.
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В выходные во Франции на фоне кризиса на Ближнем Востоке также прошли манифестации в поддержку Палестины и Ливана. По данным СМИ, в субботу 5 тысяч человек приняли участие в манифестации в Париже, включая политических деятелей левых партий, в том числе основателя партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона, который регулярно выступает за признание палестинского государства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 96,9 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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