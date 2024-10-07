https://ria.ru/20241007/pakistan-1976673879.html

Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая

Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая - РИА Новости, 07.10.2024

Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая

Два гражданина Китая погибли, один получил ранения в результате террористического акта в пакистанском городе Карачи, заявило посольство КНР в Пакистане. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:44

2024-10-07T05:44

2024-10-07T12:43

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ПЕКИН, 7 окт - РИА Новости. Два гражданина Китая погибли, один получил ранения в результате террористического акта в пакистанском городе Карачи, заявило посольство КНР в Пакистане. Ранее телеканал Geo сообщил, что взрыв произошел рядом с международным аэропортом имени Джинны в пакистанском городе Карачи, как минимум один человек погиб, есть пострадавшие. По данным посольства, в воскресенье вечером автоколонна с сотрудниками китайской энергетической компании Port Qasim Electric Power Company подверглась террористической атаке недалеко от международного аэропорта имени Джинны. "На настоящий момент два китайских сотрудника погибли, еще один получил ранения, кроме того, пострадали несколько пакистанских сотрудников", - говорится в заявлении посольства в социальной сети WeChat. В сообщении также отмечается, что "посольство и консульства Китая в Пакистане решительно осуждают этот террористический акт, выражают соболезнования в связи с погибшими, сочувствие пострадавшим и родственникам погибших". "Посольство и консульства в Пакистане незамедлительно приступили к экстренной работе, потребовали от пакистанской стороны сделать все возможное для оказания помощи раненым, провести тщательное расследование нападения и сурово наказать преступников", - сообщила дипмиссия. Телеканал со ссылкой на полицию сообщал, что, по предтворительным данным, взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. По данным телеканала, власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство.

https://ria.ru/20241001/aviakatastrofa-1975766065.html

https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html

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в мире, пакистан, китай, карачи