Рейтинг@Mail.ru
Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 07.10.2024 (обновлено: 12:43 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/pakistan-1976673879.html
Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая
Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая - РИА Новости, 07.10.2024
Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая
Два гражданина Китая погибли, один получил ранения в результате террористического акта в пакистанском городе Карачи, заявило посольство КНР в Пакистане. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:44
2024-10-07T12:43
в мире
пакистан
китай
карачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976753463_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_c6da1c2b5f6054e80c7ccb5742d939e3.jpg
ПЕКИН, 7 окт - РИА Новости. Два гражданина Китая погибли, один получил ранения в результате террористического акта в пакистанском городе Карачи, заявило посольство КНР в Пакистане. Ранее телеканал Geo сообщил, что взрыв произошел рядом с международным аэропортом имени Джинны в пакистанском городе Карачи, как минимум один человек погиб, есть пострадавшие. По данным посольства, в воскресенье вечером автоколонна с сотрудниками китайской энергетической компании Port Qasim Electric Power Company подверглась террористической атаке недалеко от международного аэропорта имени Джинны. "На настоящий момент два китайских сотрудника погибли, еще один получил ранения, кроме того, пострадали несколько пакистанских сотрудников", - говорится в заявлении посольства в социальной сети WeChat. В сообщении также отмечается, что "посольство и консульства Китая в Пакистане решительно осуждают этот террористический акт, выражают соболезнования в связи с погибшими, сочувствие пострадавшим и родственникам погибших". "Посольство и консульства в Пакистане незамедлительно приступили к экстренной работе, потребовали от пакистанской стороны сделать все возможное для оказания помощи раненым, провести тщательное расследование нападения и сурово наказать преступников", - сообщила дипмиссия. Телеканал со ссылкой на полицию сообщал, что, по предтворительным данным, взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. По данным телеканала, власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство.
https://ria.ru/20241001/aviakatastrofa-1975766065.html
https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html
пакистан
китай
карачи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976753463_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_27dc599890d3132a7ae64454d72914b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, китай, карачи
В мире, Пакистан, Китай, Карачи
Во время теракта в Пакистане погибли два гражданина Китая

Посольство КНР сообщило о гибели двух граждан во время теракта в Карачи

© AP Photo / Fareed KhanСотрудники службы безопасности осматривают место взрыва возле аэропорта Карачи, Пакистан. 7 октября 2024
Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва возле аэропорта Карачи, Пакистан. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Fareed Khan
Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва возле аэропорта Карачи, Пакистан. 7 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 7 окт - РИА Новости. Два гражданина Китая погибли, один получил ранения в результате террористического акта в пакистанском городе Карачи, заявило посольство КНР в Пакистане.
Ранее телеканал Geo сообщил, что взрыв произошел рядом с международным аэропортом имени Джинны в пакистанском городе Карачи, как минимум один человек погиб, есть пострадавшие.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане
1 октября, 16:30
По данным посольства, в воскресенье вечером автоколонна с сотрудниками китайской энергетической компании Port Qasim Electric Power Company подверглась террористической атаке недалеко от международного аэропорта имени Джинны.
"На настоящий момент два китайских сотрудника погибли, еще один получил ранения, кроме того, пострадали несколько пакистанских сотрудников", - говорится в заявлении посольства в социальной сети WeChat.
В сообщении также отмечается, что "посольство и консульства Китая в Пакистане решительно осуждают этот террористический акт, выражают соболезнования в связи с погибшими, сочувствие пострадавшим и родственникам погибших".
"Посольство и консульства в Пакистане незамедлительно приступили к экстренной работе, потребовали от пакистанской стороны сделать все возможное для оказания помощи раненым, провести тщательное расследование нападения и сурово наказать преступников", - сообщила дипмиссия.
Телеканал со ссылкой на полицию сообщал, что, по предтворительным данным, взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. По данным телеканала, власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство.
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
22 сентября, 17:11
 
В миреПакистанКитайКарачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала