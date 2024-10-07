https://ria.ru/20241007/ozkho-1976697394.html

В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием

В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024

В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием

Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:09

2024-10-07T10:09

2024-10-07T10:11

россия

киев

украина

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполсовете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/vsu-1976695389.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия