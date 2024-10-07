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В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
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10:09 07.10.2024 (обновлено: 10:11 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ozkho-1976697394.html
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием
Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:09
2024-10-07T10:11
россия
киев
украина
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполсовете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате", - сказал Кириллов.
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россия, киев, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием

Минобороны: Киев намерен добиваться лишения РФ должностей в техсекретариате ОЗХО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
"Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполсовете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате", - сказал Кириллов.
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Вчера, 10:04
 
РоссияКиевУкраинаИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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