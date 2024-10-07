https://ria.ru/20241007/ozkho-1976697394.html
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием
Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:09
2024-10-07T10:09
2024-10-07T10:11
россия
киев
украина
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполсовете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/vsu-1976695389.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
В Минобороны раскрыли детали украинского плана с химоружием
Минобороны: Киев намерен добиваться лишения РФ должностей в техсекретариате ОЗХО
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев намерен добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате ОЗХО в случае успеха провокации с якобы применением РФ отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
"Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполсовете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате", - сказал Кириллов.