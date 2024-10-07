https://ria.ru/20241007/ozchivit-1976724722.html

Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля

Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля - РИА Новости, 07.10.2024

Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля

Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, запланированный на 10 октября в Москве, перенесен на 10 февраля, он пройдет в Государственном Кремлевском дворце,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:19

2024-10-07T11:19

2024-10-07T11:19

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, запланированный на 10 октября в Москве, перенесен на 10 февраля, он пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства Moscow Nights. Ранее концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Озчивита был запланирован на сцене Live Арены 10 октября. "Нет, (концерт не состоится - ред.). Он перенесен на 10 февраля 2025 года со сменой площадки на Государственный Кремлевский дворец", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину переноса мероприятия. Бурак Озчивит - известный турецкий актер, который снимался в популярных киносериалах "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Черная любовь".

https://ria.ru/20240224/ozchivit-1928756828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, государственный кремлевский дворец, турция, новости культуры