Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля
Концерт актера Бурака Озчивита в Москве перенесли с 10 октября на 10 февраля
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав ВелесовКонцерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
Концерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, запланированный на 10 октября в Москве, перенесен на 10 февраля, он пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства Moscow Nights.
Ранее концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Озчивита был запланирован на сцене Live Арены 10 октября.
«
"Нет, (концерт не состоится - ред.). Он перенесен на 10 февраля 2025 года со сменой площадки на Государственный Кремлевский дворец", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину переноса мероприятия.
Бурак Озчивит - известный турецкий актер, который снимался в популярных киносериалах "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Черная любовь".