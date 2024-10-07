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Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля - РИА Новости, 07.10.2024
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Шоубиз
 
11:19 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ozchivit-1976724722.html
Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля
Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля - РИА Новости, 07.10.2024
Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля
Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, запланированный на 10 октября в Москве, перенесен на 10 февраля, он пройдет в Государственном Кремлевском дворце,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:19
2024-10-07T11:19
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, запланированный на 10 октября в Москве, перенесен на 10 февраля, он пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства Moscow Nights. Ранее концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Озчивита был запланирован на сцене Live Арены 10 октября. "Нет, (концерт не состоится - ред.). Он перенесен на 10 февраля 2025 года со сменой площадки на Государственный Кремлевский дворец", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину переноса мероприятия. Бурак Озчивит - известный турецкий актер, который снимался в популярных киносериалах "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Черная любовь".
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москва, государственный кремлевский дворец, турция, новости культуры
Шоубиз, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Турция, Новости культуры
Концерт Бурака Озчивита в Москве перенесли на 10 февраля

Концерт актера Бурака Озчивита в Москве перенесли с 10 октября на 10 февраля

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав ВелесовКонцерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита
Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
Концерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, запланированный на 10 октября в Москве, перенесен на 10 февраля, он пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства Moscow Nights.
Ранее концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Озчивита был запланирован на сцене Live Арены 10 октября.
«
"Нет, (концерт не состоится - ред.). Он перенесен на 10 февраля 2025 года со сменой площадки на Государственный Кремлевский дворец", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину переноса мероприятия.
Бурак Озчивит - известный турецкий актер, который снимался в популярных киносериалах "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Черная любовь".
Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"
24 февраля, 08:00
 
ШоубизМоскваГосударственный Кремлевский дворецТурцияНовости культуры
 
 
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