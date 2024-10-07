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СМИ: в России проведут эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам - РИА Новости, 07.10.2024
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04:51 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/osago-1976671606.html
СМИ: в России проведут эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам
СМИ: в России проведут эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам - РИА Новости, 07.10.2024
СМИ: в России проведут эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам
Проверку полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в России с марта 2025 года, эксперимент продлится год, а водителей-нарушителей пока штрафовать не... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T04:51
2024-10-07T04:51
общество
авто
россия
осаго
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проверку полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в России с марта 2025 года, эксперимент продлится год, а водителей-нарушителей пока штрафовать не будут, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением такой инициативы. "Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Этот эксперимент проведут на протяжении 12 месяцев. Такое решение принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова", - пишет газета, утверждая, что эту информацию ей подтвердил источник, знакомый с таким обсуждением. "Известия" также пишут, что вопрос предложили проработать ЦБ, Минцифры и МВД РФ. При этом в пресс-службе Минцифры изданию рассказали, что на данный момент нет нормативных документов, позволяющих провести подобный эксперимент. В свою очередь источник издания утверждает, что такие документы планируется подготовить уже к 1 ноября.
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общество, авто, россия, осаго
Общество, Авто, Россия, ОСАГО
СМИ: в России проведут эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам

"Известия": наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проверку полисов ОСАГО по камерам дорожного движения начнут в России с марта 2025 года, эксперимент продлится год, а водителей-нарушителей пока штрафовать не будут, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением такой инициативы.
"Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Этот эксперимент проведут на протяжении 12 месяцев. Такое решение принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова", - пишет газета, утверждая, что эту информацию ей подтвердил источник, знакомый с таким обсуждением.
"Известия" также пишут, что вопрос предложили проработать ЦБ, Минцифры и МВД РФ.
При этом в пресс-службе Минцифры изданию рассказали, что на данный момент нет нормативных документов, позволяющих провести подобный эксперимент. В свою очередь источник издания утверждает, что такие документы планируется подготовить уже к 1 ноября.
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