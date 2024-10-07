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В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/oon-1976697685.html
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ
Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:12
2024-10-07T10:12
специальная военная операция на украине
россия
сирия
украина
игорь кириллов
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Украина готовит провокацию с целью обвинить РФ в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. "В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это было реализовано в отношении Сирии", - сказал Кириллов.
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россия, сирия, украина, игорь кириллов, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сирия, Украина, Игорь Кириллов, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Совет Безопасности ООН
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ

Кириллов: материалы о якобы применении РФ отравляющих веществ направят в СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, Украина готовит провокацию с целью обвинить РФ в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации.
"В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это было реализовано в отношении Сирии", - сказал Кириллов.
Пробирка - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Украинские ученые научились скрывать следы применения отравляющих веществ
Вчера, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСирияУкраинаИгорь КирилловГенеральная Ассамблея ООНООНВ миреСовет Безопасности ООН
 
 
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