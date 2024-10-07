https://ria.ru/20241007/oon-1976697685.html
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024
В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ
Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:12
2024-10-07T10:12
2024-10-07T10:12
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Украина готовит провокацию с целью обвинить РФ в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. "В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это было реализовано в отношении Сирии", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/vsu-1976696981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ
Кириллов: материалы о якобы применении РФ отравляющих веществ направят в СБ ООН