https://ria.ru/20241007/oon-1976697685.html

В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ

В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024

В СБ ООН направят материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ

Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:12

2024-10-07T10:12

2024-10-07T10:12

специальная военная операция на украине

россия

сирия

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игорь кириллов

генеральная ассамблея оон

оон

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это сделали в отношении Сирии, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Украина готовит провокацию с целью обвинить РФ в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. "В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН, как это было реализовано в отношении Сирии", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/vsu-1976696981.html

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Ольга Фомченкова

россия, сирия, украина, игорь кириллов, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, совет безопасности оон