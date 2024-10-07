https://ria.ru/20241007/oon-1976667540.html

Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, пишет NYT

Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, пишет NYT - РИА Новости, 07.10.2024

Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, пишет NYT

Армия обороны Израиля подвергает миротворцев ООН опасности, разместив свои позиции рядом с миссией ООН на время сухопутной операции против сил "Хезболлах" на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T02:48

2024-10-07T02:48

2024-10-07T02:57

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля подвергает миротворцев ООН опасности, разместив свои позиции рядом с миссией ООН на время сухопутной операции против сил "Хезболлах" на юге Ливана, пишет газета New York Times со ссылкой на представителей организации и Израиля. "Это чрезвычайно опасное развитие событий... Неприемлемо ставить под угрозу безопасность миротворцев ООН, выполняющих свои задачи, порученные Советом Безопасности (ООН - ред.)", - заявил изданию представитель ООН по миротворческим миссиям Ник Бирнбэк. Миссия ООН - Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) - заявила изданию, что Израиль попросил миротворцев передислоцироваться, когда начал операцию, на что получил отказ, и теперь проблема обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ. Израильский чиновник на условиях анонимности подтвердил изданию, что их силы были размещены рядом с миссией ООН, указав, что причиной стало удобство этих позиций с точки зрения инфрастуктуры, а также то, что "Хезболлах" якобы запускает ракеты с территорий, прилегающих к миротворческой базе. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

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в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024