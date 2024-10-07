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Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг - РИА Новости, 07.10.2024
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13:58 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/onkoskrining-1976769627.html
Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг
Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг - РИА Новости, 07.10.2024
Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг
Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг, который провели ведущие врачи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:58
2024-10-07T13:58
химки (городской округ в московской области)
дмитрий губерниев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг, который провели ведущие врачи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Программа обследования включала лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие процедуры. Параллельно жители могли пройти диспансеризацию, а также вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. "Онкология является одной из острейших проблем в современном обществе. Рост и количество заболеваемости ей заставляет нас уделять повышенное внимание этой проблеме. Данная акция, которую проводят по инициативе министерства здравоохранения Московской области позволяет провести необходимые обследования для химчан, выявить на ранней стадии диагноз и, если понадобится, сразу же отправить на лечение", — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба. В торжественной части мероприятия почетными грамотами отметили медицинских работников онкологической службы. Награждение провел телеведущий, спортивный комментатор, заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев. Кроме того, юных химчан развлекали веселые аниматоры. Они могли принять участие в развивающих играх и мастер-классах. "Онкоскрининг – это важнейший инструмент в борьбе с онкологическими заболеваниями. Раннее выявление рака многократно увеличивает шансы на полное излечение. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы такие акции проходили регулярно и были доступны каждому жителю. Здоровые жители – это здоровый город! Мы делаем все возможное, чтобы химчане получали качественную медицинскую помощь и заботились о своем здоровье", – рассказала заведующая поликлиникой №7, муниципальный депутат Ирина Спирина. Врачи напомнили о необходимости регулярного прохождения комплекса исследований, направленных на раннее выявление рака. Это позволит вовремя начать лечение, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление. Данный праздник был приурочен к месячнику одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин – раку молочной железы.
https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html
https://ria.ru/20240926/khimki-1974773732.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий губерниев
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Губерниев

Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг

© Фото : пресс-служба администрации ХимокБолее 800 жителей Химок прошли онкоскрининг
Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 800 жителей Химок прошли онкоскрининг, который провели ведущие врачи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа обследования включала лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие процедуры. Параллельно жители могли пройти диспансеризацию, а также вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.
"Онкология является одной из острейших проблем в современном обществе. Рост и количество заболеваемости ей заставляет нас уделять повышенное внимание этой проблеме. Данная акция, которую проводят по инициативе министерства здравоохранения Московской области позволяет провести необходимые обследования для химчан, выявить на ранней стадии диагноз и, если понадобится, сразу же отправить на лечение", — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба.
В торжественной части мероприятия почетными грамотами отметили медицинских работников онкологической службы. Награждение провел телеведущий, спортивный комментатор, заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев.
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Кроме того, юных химчан развлекали веселые аниматоры. Они могли принять участие в развивающих играх и мастер-классах.
"Онкоскрининг – это важнейший инструмент в борьбе с онкологическими заболеваниями. Раннее выявление рака многократно увеличивает шансы на полное излечение. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы такие акции проходили регулярно и были доступны каждому жителю. Здоровые жители – это здоровый город! Мы делаем все возможное, чтобы химчане получали качественную медицинскую помощь и заботились о своем здоровье", – рассказала заведующая поликлиникой №7, муниципальный депутат Ирина Спирина.
Врачи напомнили о необходимости регулярного прохождения комплекса исследований, направленных на раннее выявление рака. Это позволит вовремя начать лечение, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление. Данный праздник был приурочен к месячнику одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин – раку молочной железы.
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