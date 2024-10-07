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Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
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Новости Подмосковья
 
11:45 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/onkoskrining-1976733131.html
Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье
Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье
Свыше 800 жителей и гостей Подмосковья смогли 5 октября пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии, сообщает... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:45
2024-10-07T11:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 800 жителей и гостей Подмосковья смогли 5 октября пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В субботу любой житель Подмосковья и других регионов мог бесплатно и без предварительной записи пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Мы увидели положительный отклик, так свое здоровье проверили 814 человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. В ходе мероприятия были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, спектроскопия слизистых и другие исследования. Также все желающие могли привиться от гриппа и пройти диспансеризацию.
https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976728880.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье

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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 800 жителей и гостей Подмосковья смогли 5 октября пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В субботу любой житель Подмосковья и других регионов мог бесплатно и без предварительной записи пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Мы увидели положительный отклик, так свое здоровье проверили 814 человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. В ходе мероприятия были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, спектроскопия слизистых и другие исследования.
Также все желающие могли привиться от гриппа и пройти диспансеризацию.
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