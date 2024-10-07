https://ria.ru/20241007/onkoskrining-1976733131.html

Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье

Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

Свыше 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье

Свыше 800 жителей и гостей Подмосковья смогли 5 октября пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии, сообщает... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:45

2024-10-07T11:45

2024-10-07T11:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576303560_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a3dd58f5c33d975b258064c0989efe55.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 800 жителей и гостей Подмосковья смогли 5 октября пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В субботу любой житель Подмосковья и других регионов мог бесплатно и без предварительной записи пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Мы увидели положительный отклик, так свое здоровье проверили 814 человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. В ходе мероприятия были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, спектроскопия слизистых и другие исследования. Также все желающие могли привиться от гриппа и пройти диспансеризацию.

https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976728880.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк